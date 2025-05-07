https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yatirim-danismani-deprem-sonrasinda-evini-satmak-ya-da-ev-almak-isteyenleri-uyardi-sakin-ha-1096018970.html

Yatırım danışmanı, deprem sonrasında evini satmak ya da ev almak isteyenleri uyardı: 'Sakın ha kaptırmayın'

Yatırım danışmanı, deprem sonrasında evini satmak ya da ev almak isteyenleri uyardı: 'Sakın ha kaptırmayın'

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki deprem sonrasında, evi olanların evlerini satmak ya da arsa almak için acele edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan yatırım danışmanı Mert... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T13:15+0300

2025-05-07T13:15+0300

2025-05-07T13:15+0300

ekonomi̇

mert başaran

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

arsa

arsa satışı

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem korkusu herkesi etkiledi. Riskli bölgelerde evleri olanlar 'evimizi satsak mı?' ya da 'arsa alsak mı?' diye düşünürken yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, herkesi 'dikkatli olun, elinizdekinden olup ortada kalmayın' diyerek uyardı. Başaran bu dönemdeki 'fırsatçılara' dikkat çekerek, 'Mecbur kalmadıkça evinizi satmayın, arsa almak için de piyasanın sakinleşmesini bekleyin' ifadelerini kullandı. TV100 yayınına katılan Başaran, 'panik dönemlerde evlerinizi ucuza satın almak isteyenler gelecektir, çıkacaktır, sakın ha kaptırmayın' uyarısında bulunduğunu dile getirirken şunları dile getirdi:Mecbur kalmadıkça evinizi satmayın'Barınma ihtiyacınız varsa, mecbur kalmadıkça evinizi satmayın' diyen Başaran, "Çünkü bunlar geçici dönemler. Sonra tekrar toparlanma oluyor piyasalarda. Şu an düşüyor, sonra tekrar toparlanıyor. Artı kentsel dönüşümde çok geri kalmış olmakla beraber gitgide daha da ilerleme oluyor. Bir sürü yerde kentsel dönüşüm oluyor. O evler yenileniyor. İyi kötü yeni bir eviniz olma şansı oluyor. Ha 100 metrekaren olmuyor, 75 metrekaren oluyor ama yeni evin oluyor. Onlar da olmaya başladı" diye konuştu. Arsa almak mantıklı mı?İnsanların kendilerine 'deprem riski varsa niye bu insanlar ev alıyor?' sorusunu sorması gerektiğinin altını çizen Başaran, arsa almak mantıklı mı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Depremden sonra da arsa almak riskli. Bak, depremden sonra evi satmak riskli, depremden sonra arsa almak da riskli. Niye? Şu an var ya 1 liralık yer 2 lira ediyor. Çünkü bizim halkımız şöyle; depremden önce yüzüne bakmadığı... Bir arkadaşım hatta yazdı. Şile'de bir yeri varmış. Bahçeli ev. Bahçeli evler için de geçerli bu arada. 6 aydır satamıyordum, telefonum çalmıyordu diyor. Şimdi telefonum susmuyor diyor. Ben şimdi fiyatını arttırsam mı? Fırsatçı mıyım ben dedi. Yani ne yapayım dedi, 6 aydır kimse aramıyordu."Biraz sakinleşmeyi bekleyin uyarısıBu dönemde sakin kalmanın önemini vurgulayan Başaran, " Biz şimdi gidiyoruz acayip fiyatlar vermeye başladık. Ama ne olacak biliyor musunuz? Çoğu aldığımız yer aşırı fiyatlı olduğu için zarar edeceğiz. Dolayısıyla biraz sakin olmak lazım. Biraz daha sakin. Evimizi satacaksak da biraz sakin olalım. Şu deprem bir dengelensin. 3-4 ay geçsin, 6 ay geçsin. Alacaksak da araziyi biraz daha sakin. Ekonomide en basit temel şudur; arz talep dengesidir. Arz limitliyse talep oluşunca fiyatlar artar. O yüzden biraz sakinlemeyi beklemek lazım. Hem arsa için hem ev için, bu dönem için" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/deprem-korkusu-tasinmayi-dusundurtuyor-marmara-bolgesinde-calisanlarin-yuzde-35i-gitmek-istiyor-1096013755.html

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mert başaran, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, arsa, arsa satışı