https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kentsel-donusum-yardimlari-guncellendi-hibe-kredi-ve-tahliye-destegi-tutarlari-artirildi-1095824707.html

Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı

Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yapılan yardımların tutarı artırıldı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T04:41+0300

2025-05-01T04:41+0300

2025-05-01T04:41+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kentsel dönüşüm

yarısı bizden

yardım

hibe

kredi

tahliye

destek

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Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.Değişikliğe göre, hak sahiplerine:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/kentsel-donusume-hayir-diyenler-dikkat-haberiniz-olmadan-eviniz-satilabilir-1094326807.html

türki̇ye

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kentsel dönüşüm, yarısı bizden, yardım, hibe, kredi, tahliye, destek