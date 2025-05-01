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Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yapılan yardımların tutarı artırıldı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.Değişikliğe göre, hak sahiplerine:
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i̇stanbul, kentsel dönüşüm, yarısı bizden, yardım, hibe, kredi, tahliye, destek
i̇stanbul, kentsel dönüşüm, yarısı bizden, yardım, hibe, kredi, tahliye, destek

Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı

04:41 01.05.2025
© AAİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yapılan yardımların tutarı artırıldı.
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.
Değişikliğe göre, hak sahiplerine:
bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi,
bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi,
diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya,
diğer her bir işyeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek
100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği ise 125 bin lira olacak
Malatya - konut - bina - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
EKONOMİ
Kentsel dönüşüme hayır diyenler dikkat: 'Haberiniz olmadan eviniz satılabilir'
9 Mart, 09:26
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