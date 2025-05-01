https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kentsel-donusum-yardimlari-guncellendi-hibe-kredi-ve-tahliye-destegi-tutarlari-artirildi-1095824707.html
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yapılan yardımların tutarı artırıldı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T04:41+0300
2025-05-01T04:41+0300
2025-05-01T04:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kentsel dönüşüm
yarısı bizden
yardım
hibe
kredi
tahliye
destek
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Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.Değişikliğe göre, hak sahiplerine:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/kentsel-donusume-hayir-diyenler-dikkat-haberiniz-olmadan-eviniz-satilabilir-1094326807.html
türki̇ye
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i̇stanbul, kentsel dönüşüm, yarısı bizden, yardım, hibe, kredi, tahliye, destek
i̇stanbul, kentsel dönüşüm, yarısı bizden, yardım, hibe, kredi, tahliye, destek
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi: Hibe, kredi ve tahliye desteği tutarları artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yapılan yardımların tutarı artırıldı.
Kentsel dönüşüm yardımları güncellendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.
Değişikliğe göre, hak sahiplerine:
bir konut
için 875 bin
liraya kadar hibe
, 875 bin
liraya kadar kredi
,
bir işyeri
için 437 bin 500 liraya
kadar hibe
, 437 bin 500
liraya kadar kredi
,
diğer her bir konut
için 1 milyon 750 bin
liraya,
diğer her bir işyeri
için 875 bin liraya kadar kredi
verilebilecek
100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği ise 125 bin lira
olacak