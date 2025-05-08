Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/altin-yine-sasirtmadi-nisan-ayinin-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-kulce-altin-oldu-1096051998.html
Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu
Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu
Sputnik Türkiye
nisan ayı yatırım, altın, külçe altın
2025-05-08T11:19+0300
2025-05-08T11:19+0300
ekonomi̇
külçe altın
altın
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094476486_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a410fcb0ecf84a32f572c16efcfefe3d.jpg
Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında görüldü.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,2 yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,6, BIST 100 endeksi yüzde 10,14 kayba yol açtı.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altındaFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 10,35, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/yukselen-kredi-faizleri-online-altin-alimini-arttirdi-internetten-altin-alirken-nelere-dikkat-1095987683.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094476486_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_120307360f8867cef5d59de39ce4dd24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nisan ayı yatırım, altın, külçe altın
nisan ayı yatırım, altın, külçe altın

Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

11:19 08.05.2025
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
Abone ol
Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri külçe atında oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,54 ile külçe altında gerçekleşti.
Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında görüldü.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,2 yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,6, BIST 100 endeksi yüzde 10,14 kayba yol açtı.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
TÜRKİYE
Yükselen kredi faizleri online altın alımını arttırdı: İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
6 Mayıs, 17:25

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 10,35, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала