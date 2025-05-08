https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/altin-yine-sasirtmadi-nisan-ayinin-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-kulce-altin-oldu-1096051998.html

Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Altın yine şaşırtmadı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Sputnik Türkiye

nisan ayı yatırım, altın, külçe altın

2025-05-08T11:19+0300

2025-05-08T11:19+0300

2025-05-08T11:19+0300

ekonomi̇

külçe altın

altın

ekonomi

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Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında görüldü.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,2 yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,6, BIST 100 endeksi yüzde 10,14 kayba yol açtı.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altındaFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 10,35, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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nisan ayı yatırım, altın, külçe altın