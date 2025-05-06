Yükselen kredi faizleri nedeniyle yatırımcılar internetten altın alımına yönelirken, sahteciliğe karşı uzmanlar halkı uyardı.Sektör temsilcileri, online platformlarda satılan altın fiyatlarının kuyumculara göre yüzde 3-4 oranında daha yüksek olmasına rağmen, taksitli alışveriş imkanı ve kolay erişim nedeniyle dijital kanalların tercih edildiğini belirtti. Uzmanlar, özellikle 3 taksitle alınan altınlarda ayar ve gramaj gibi teknik detaylara dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

Yükselen kredi faizleri online altın alımını arttırdı: İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?

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Türkiye’de yükselen kredi faiz oranları, halkı daha güvenli ve risksiz yatırım araçlarına yöneltti. Özellikle bireysel yatırımcılar, bankalardan krediyle borçlanmak yerine, birikimlerini koruma altına almak için altına yöneldi. Bu talep artışı, internetten yapılan altın alımlarında da belirgin bir yükselişe neden oldu.