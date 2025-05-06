https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/yukselen-kredi-faizleri-online-altin-alimini-arttirdi-internetten-altin-alirken-nelere-dikkat-1095987683.html
Yükselen kredi faizleri online altın alımını arttırdı: İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Yükselen kredi faizleri online altın alımını arttırdı: İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de yükselen kredi faiz oranları, halkı daha güvenli ve risksiz yatırım araçlarına yöneltti. Özellikle bireysel yatırımcılar, bankalardan krediyle... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Yükselen kredi faizleri nedeniyle yatırımcılar internetten altın alımına yönelirken, sahteciliğe karşı uzmanlar halkı uyardı.Sektör temsilcileri, online platformlarda satılan altın fiyatlarının kuyumculara göre yüzde 3-4 oranında daha yüksek olmasına rağmen, taksitli alışveriş imkanı ve kolay erişim nedeniyle dijital kanalların tercih edildiğini belirtti. Uzmanlar, özellikle 3 taksitle alınan altınlarda ayar ve gramaj gibi teknik detaylara dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/altin-yeniden-hareketlendi-gozler-carsamba-gunu-gelecek-verilerde-gram-altinda-tahmin-ne-1095952012.html
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Yükselen kredi faizleri online altın alımını arttırdı: İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Türkiye’de yükselen kredi faiz oranları, halkı daha güvenli ve risksiz yatırım araçlarına yöneltti. Özellikle bireysel yatırımcılar, bankalardan krediyle borçlanmak yerine, birikimlerini koruma altına almak için altına yöneldi. Bu talep artışı, internetten yapılan altın alımlarında da belirgin bir yükselişe neden oldu.
Yükselen kredi faizleri nedeniyle yatırımcılar internetten altın alımına yönelirken, sahteciliğe karşı uzmanlar halkı uyardı.
Sektör temsilcileri, online platformlarda satılan altın fiyatlarının kuyumculara göre yüzde 3-4 oranında daha yüksek olmasına rağmen, taksitli alışveriş imkanı ve kolay erişim nedeniyle dijital kanalların tercih edildiğini belirtti. Uzmanlar, özellikle 3 taksitle alınan altınlarda ayar ve gramaj gibi teknik detaylara dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.
İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
1.Güvenilir satıcı seçimi:
Alım yapılacak platformun yasal ve lisanslı olmasının
önemli olduğu belirtildi. Bankalar, tanınmış kuyumcuların web siteleri ya da Borsa İstanbul’a bağlı platformların tercih edilmesi gerektiği açıklandı.
2.Fiyat karşılaştırması yapın:
Altının gram fiyatı platformdan platforma değişebileceği alım yapmadan önce güncel piyasa fiyatıyla karşılaştırılması gerektiği duyuruldu.
3.Altının türüne dikkat edin:
Fiziki altın mı alıyorsunuz, yoksa dijital (hesapta tutulan
) altın mı? Fiziki altın teslimatı sunan sitelerde kargo süreci ve sigortalama gibi detayların incelenmesinin önemli olduğu vurgulandı.
4.İade ve teslimat şartları:
Fiziki altın alımlarında iade koşulları ve teslimat süreleri mutlaka gözden geçirilmeli ve ürünün kargoda sigortalanıp sigortalanmadığının
da sorgulanmasının önemli olduğu açıklandı.
5.Vergi ve komisyon oranları:
Dijital altın alımlarında bazı platformların işlem ücreti
alabildiği ancak bankaların altın hesaplarının masrafsız olduğu ifade edildi.