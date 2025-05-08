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Almanya’nın yeni Başbakanı Merz: Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu değil
Almanya’nın yeni Başbakanı Merz: Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimalinin kesinlikle gündemde olmadığını belirtti. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, verdiği röportajda, şu anda Alman askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin gündemde olmadığını belirtti.Merz, Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaline ilişkin soruyu, “Bu konu şu an için kesinlikle gündemde değil. Ateşkes sağlanmasından çok uzaktayız, bir barış anlaşmasından daha da uzaktayız” şeklinde yanıtladı.Daha önce Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı askerleri eğiten tüm yabancı eğitmenlerin hiçbir dokunulmazlığının olmadığını söylemişti. Ayrıca, Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline ilişkin söylemlerini tehlikeli bulduğunu dile getirmişti.Kremlin ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa’da asker gönderme konusunun tartışıldığını ve Rusya'ya 'stratejik yenilgi' yaşatılması gerektiği yönündeki sözlerine dikkat çektiklerini vurgulamıştı. Kremlin, birçok ülkenin böyle bir eylemin potansiyel tehlikeleri ve sıcak bir çatışmaya doğrudan dahil olmanın riskleri konusunda makul ve ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ve bunun bu ülkelerin çıkarlarına kesinlikle uygun olmadığını anlamaları gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/almanya-hukumeti-2025-yilinda-yuzde-0-buyume-beklendigini-duyurdu-1095661718.html
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friedrich merz, almanya, rusya, ukrayna
friedrich merz, almanya, rusya, ukrayna

Almanya’nın yeni Başbakanı Merz: Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu değil

02:01 08.05.2025
© AP Photo / Markus SchreiberFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimalinin kesinlikle gündemde olmadığını belirtti.
Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, verdiği röportajda, şu anda Alman askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin gündemde olmadığını belirtti.
Merz, Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaline ilişkin soruyu, “Bu konu şu an için kesinlikle gündemde değil. Ateşkes sağlanmasından çok uzaktayız, bir barış anlaşmasından daha da uzaktayız” şeklinde yanıtladı.
Daha önce Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı askerleri eğiten tüm yabancı eğitmenlerin hiçbir dokunulmazlığının olmadığını söylemişti. Ayrıca, Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline ilişkin söylemlerini tehlikeli bulduğunu dile getirmişti.
Kremlin ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa’da asker gönderme konusunun tartışıldığını ve Rusya'ya 'stratejik yenilgi' yaşatılması gerektiği yönündeki sözlerine dikkat çektiklerini vurgulamıştı.
Kremlin, birçok ülkenin böyle bir eylemin potansiyel tehlikeleri ve sıcak bir çatışmaya doğrudan dahil olmanın riskleri konusunda makul ve ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ve bunun bu ülkelerin çıkarlarına kesinlikle uygun olmadığını anlamaları gerektiğini belirtmişti.
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