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Almanya hükümeti 2025 yılında yüzde 0 büyüme beklendiğini duyurdu
Almanya hükümeti 2025 yılında yüzde 0 büyüme beklendiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahmininin sıfıra çekildiğini açıkladı. Habeck, bu durağanlığın başlıca nedeninin ABD... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T17:42+0300
2025-04-24T17:42+0300
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Almanya daha önce 2025 yılı için yüzde 0.3’lük büyüme beklentisini, yüzde 0 olarak güncellediğini duyurdu.Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “ABD'nin gümrük tarifeleri ve ticarette yarattığı belirsizlik, ihracat ağırlıklı Alman ekonomisini derinden etkiliyor” dedi. Almanya daha önce bu yıl için yüzde 0.3 oranında büyüme beklerken beklenti sıfıra indirildi. 2026 için öngörülen büyüme de yüzde 1.1'den yüzde 1.0'a düşürüldü.Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olan ABD, geçen yıl Alman ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ürünleri satın aldı. Ancak Trump yönetimi, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlayınca, çoğu Alman şirketi tarifelerden olumsuz yönde etkilenmişti.Habeck, “Alman ekonomisi bu ticaret savaşlarından diğer ülkelere kıyasla daha fazla etkileniyor. Açık ve işleyen küresel pazarlara bağımlıyız. Bizi zengin yapan da bu sistemdi” dedi. Görev süresi sona eren Habeck, Almanya’nın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için Avrupa Birliği’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak “Artık ‘Made in Germany’ değil, ‘Made in Europe’ anlayışına geçmeliyiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/almanya-ekonomik-kriz-nedeniyle-cocuk-parasini-1-nisandan-itibaren-kaldiracagini-duyurdu-1094855512.html
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almanya, ekonomi, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, büyüme hedefi, büyüme rakamları, büyüme beklentisi, büyüme tahmini, büyüme hızı, küresel büyüme, büyüme verisi, abd, tarife, gümrük tarifesi
almanya, ekonomi, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, büyüme hedefi, büyüme rakamları, büyüme beklentisi, büyüme tahmini, büyüme hızı, küresel büyüme, büyüme verisi, abd, tarife, gümrük tarifesi

Almanya hükümeti 2025 yılında yüzde 0 büyüme beklendiğini duyurdu

17:42 24.04.2025
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Seçimden birinci parti çıkan Almanya Şansölye adayı Merz: Avrupa'da yeniden var olalım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahmininin sıfıra çekildiğini açıkladı. Habeck, bu durağanlığın başlıca nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ticaret politikaları olduğunu söyledi.
Almanya daha önce 2025 yılı için yüzde 0.3’lük büyüme beklentisini, yüzde 0 olarak güncellediğini duyurdu.
Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Habeck, “ABD'nin gümrük tarifeleri ve ticarette yarattığı belirsizlik, ihracat ağırlıklı Alman ekonomisini derinden etkiliyor” dedi. Almanya daha önce bu yıl için yüzde 0.3 oranında büyüme beklerken beklenti sıfıra indirildi. 2026 için öngörülen büyüme de yüzde 1.1'den yüzde 1.0'a düşürüldü.
Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olan ABD, geçen yıl Alman ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ürünleri satın aldı. Ancak Trump yönetimi, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlayınca, çoğu Alman şirketi tarifelerden olumsuz yönde etkilenmişti.
Habeck, “Alman ekonomisi bu ticaret savaşlarından diğer ülkelere kıyasla daha fazla etkileniyor. Açık ve işleyen küresel pazarlara bağımlıyız. Bizi zengin yapan da bu sistemdi” dedi. Görev süresi sona eren Habeck, Almanya’nın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için Avrupa Birliği’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak “Artık ‘Made in Germany’ değil, ‘Made in Europe’ anlayışına geçmeliyiz” dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu
25 Mart, 18:50
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