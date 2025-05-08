https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/2025-buyukbas-ve-kucukbas-kurbanlik-fiyatlari-aciklandi-diyanet-ve-kizilay-vekalet-bedelleri-ne-1096052156.html
2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı: Diyanet ve Kızılay vekalet bedelleri ne kadar oldu?
2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı: Diyanet ve Kızılay vekalet bedelleri ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Diyanet ve Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da netleşti... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T11:35+0300
2025-05-08T11:35+0300
2025-05-08T11:35+0300
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirledi. Türk Kızılayı ise yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurt dışı için 5 bin 250 TL olarak açıkladı.Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarıBüyükbaş kurbanlıklar için fiyatlar, hayvanın cinsine ve kilosuna göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak büyükbaş hayvanların fiyatları 90 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar için ise fiyatlar 9 bin TL ile 20 bin TL arasında seyrediyor.Canlı kilo fiyatlarıCanlı kilo fiyatları da hayvanın türüne göre farklılık gösteriyor. Büyükbaş hayvanların canlı kilosu 300 TL ile 400 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanların kilosu 350 TL ile 380 TL arasında değişiyor.Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenlerKurbanlık alırken hayvanın sağlıklı ve kurbanlık şartlarına uygun olması önem taşıyor. Ayrıca, vekaletle kurban kesimi yapacak olan kişilerin güvenilir kurumları tercih etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/almak-hayal-mi-oldu-tasit-kredisi-krizi-35-faizle-aylik-kac-tl-odenecek-1096049605.html
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kurban, kurban, kurban bayramı, kurban derisi, kurban kesim bedeli, kurban kesim vekalet ücreti, kurbanlık
2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı: Diyanet ve Kızılay vekalet bedelleri ne kadar oldu?
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Diyanet ve Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da netleşti. Kişiler, kurban ibadetlerini yerine getirmek için güncel fiyatları araştırıyor. 2025 Kurbanlık vekalet bedelleri ne kadar oldu?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirledi. Türk Kızılayı ise yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurt dışı için 5 bin 250 TL olarak açıkladı.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları
Büyükbaş kurbanlıklar için fiyatlar, hayvanın cinsine ve kilosuna göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak büyükbaş hayvanların fiyatları 90 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar için ise fiyatlar 9 bin TL ile 20 bin TL arasında seyrediyor.
Canlı kilo fiyatları da hayvanın türüne göre farklılık gösteriyor. Büyükbaş hayvanların canlı kilosu 300 TL ile 400 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanların kilosu 350 TL ile 380 TL arasında değişiyor.
Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler
Kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı ve kurbanlık şartlarına uygun olması önem taşıyor. Ayrıca, vekaletle kurban kesimi yapacak olan kişilerin güvenilir kurumları tercih etmeleri öneriliyor.