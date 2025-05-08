https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/almak-hayal-mi-oldu-tasit-kredisi-krizi-35-faizle-aylik-kac-tl-odenecek-1096049605.html
Taşıt almak hayal mi oldu? Kredisi krizi cep yakıyor: Yüzde 3.5 faizle aylık kaç TL ödenecek?
Taşıt almak hayal mi oldu? Kredisi krizi cep yakıyor: Yüzde 3.5 faizle aylık kaç TL ödenecek?
Sputnik Türkiye
Mayıs 2025 itibarıyla taşıt kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. 400 bin TL kredi çeken bir kişi ortalama ne kadar ödeme yapıyor? İşte yeni faiz oranları... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T09:51+0300
2025-05-08T09:51+0300
2025-05-08T09:54+0300
merkez bankası
tl
ekonomi̇
araç
araba
i̇kinci el araba satıcısı
kredi
kredi notu
kredi borcu
taşıt kredisi
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Son dönemde uygulanan parasal sıkılaşma politikaları, taşıt kredilerini ciddi şekilde etkiledi. Merkez Bankası’nın faiz artırımları ile birlikte, bankalardaki tüm kredi türlerinde oranlar yükseldi. Özellikle taşıt kredileri, mayıs ayı itibarıyla yüzde 3.50 seviyelerine çıktı. Bu artış, tüketicinin taşıt kredisine ulaşmasını zorlaştırırken, otomotiv sektöründeki kredi kaynaklı satışlar da daralma sürecine girdi.400 bin TL kredi çeken ne kadar ödüyor?Güncel verilere göre, 400.000 TL taşıt kredisi için ortalama %3.50 faiz oranıyla 36 ay vadeli bir ödeme planında, aylık taksit tutarı yaklaşık 23.000 TL'ye yükseldi. Ek maliyetler (dosya masrafı, sigorta vb.) dahil edildiğinde toplam ödeme yükü daha da artıyor.Kredi ile araç almak artık hayal mi?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel’e göre, kredi faizlerindeki artış, sektörü derinden etkiliyor. Ertemel, “Faizlerin yükselmesi, krediye erişimi azaltıyor ancak ‘krediyle araç almak hayal oldu’ demek doğru değil. Talep hâlâ var, sadece ulaşım kanalları daraldı” dedi.Toplam kredilerde taşıtın payı azaldıMerkez Bankası verilerine göre, taşıt kredileri artık toplam kredilerin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bu oran, taşıt kredisine ulaşmanın hem faizler hem de bankaların kredi büyüme politikaları nedeniyle zorlaştığını ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karar-resmi-gazetede-yayimlandi-herkes-avm-ibaresi-kullanamayacak-1096049473.html
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merkez bankası, tl, araç, araba, i̇kinci el araba satıcısı, kredi, kredi notu, kredi borcu, taşıt kredisi, otomobil, otomotiv
merkez bankası, tl, araç, araba, i̇kinci el araba satıcısı, kredi, kredi notu, kredi borcu, taşıt kredisi, otomobil, otomotiv
Taşıt almak hayal mi oldu? Kredisi krizi cep yakıyor: Yüzde 3.5 faizle aylık kaç TL ödenecek?
09:51 08.05.2025 (güncellendi: 09:54 08.05.2025)
Mayıs 2025 itibarıyla taşıt kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. 400 bin TL kredi çeken bir kişi ortalama ne kadar ödeme yapıyor? İşte yeni faiz oranları ve tüm detaylar...
Son dönemde uygulanan parasal sıkılaşma politikaları, taşıt kredilerini ciddi şekilde etkiledi. Merkez Bankası’nın faiz artırımları ile birlikte, bankalardaki tüm kredi türlerinde oranlar yükseldi. Özellikle taşıt kredileri, mayıs ayı itibarıyla yüzde 3.50 seviyelerine çıktı. Bu artış, tüketicinin taşıt kredisine ulaşmasını zorlaştırırken, otomotiv sektöründeki kredi kaynaklı satışlar da daralma sürecine girdi.
400 bin TL kredi çeken ne kadar ödüyor?
Güncel verilere göre, 400.000 TL taşıt kredisi
için ortalama %3.50 faiz oranıyla 36 ay vadeli bir ödeme planında, aylık taksit tutarı yaklaşık 23.000 TL'ye
yükseldi. Ek maliyetler (dosya masrafı, sigorta vb.) dahil edildiğinde toplam ödeme yükü daha da artıyor.
Kredi ile araç almak artık hayal mi?
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel’e göre, kredi faizlerindeki artış, sektörü derinden etkiliyor. Ertemel, “Faizlerin yükselmesi, krediye erişimi azaltıyor ancak ‘krediyle araç almak hayal oldu’ demek doğru değil. Talep hâlâ var, sadece ulaşım kanalları daraldı” dedi.
Toplam kredilerde taşıtın payı azaldı
Merkez Bankası
verilerine göre, taşıt kredileri artık toplam kredilerin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor
. Bu oran, taşıt kredisine ulaşmanın hem faizler hem de bankaların kredi büyüme politikaları nedeniyle zorlaştığını ortaya koyuyor.