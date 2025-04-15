https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/mehmet-ali-erbile-10-ay-hapis-cezasi-yasa-disi-bahisten-yargilaniyordu-1095402692.html
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yargılandıoğı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:56+0300
2025-04-15T12:56+0300
2025-04-15T12:56+0300
yaşam
mehmet ali erbil
yasadışı bahis
dava
yargılama
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme ünlü ismi, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ceza verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verirken bin lira da para cezası açıkladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava bugün karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 1000 TL adli para cezası veren mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.Ne olmuştu?26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyleyerek suçu işlemediğini belirtmişti. Erbil 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/mehmet-ali-erbil-icin-istenen-ceza-belli-oldu-aylik-gelirini-acikladi-1093999594.html
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mehmet ali erbil, mehmet ali erbil hapis cezası, mehmet ali erbil dava, mehmet ali erbil cezaevine girecek mi
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yargılandıoğı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme ünlü ismi, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ceza verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verirken bin lira da para cezası açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava bugün karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 1000 TL adli para cezası veren mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.
26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyleyerek suçu işlemediğini belirtmişti. Erbil 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.