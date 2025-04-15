Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında direkt uçuşlar başlayacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Yaşadığımız sessiz felaketin adı: Zirai don'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ABB faaliyet raporunu açıkladı: Yardımlar 29 kat arttı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka iş yerlerine eleman seçebilir mi: ‘Çalışanın içeceği kahveyi bile tahmin ediyoruz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin, gerekirse ABD ile ticareti sıfırlamayı ve dünyanın kalanına yönelmeyi göze alıyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
18:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:08
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/mehmet-ali-erbile-10-ay-hapis-cezasi-yasa-disi-bahisten-yargilaniyordu-1095402692.html
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yargılandıoğı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:56+0300
2025-04-15T12:56+0300
yaşam
mehmet ali erbil
yasadışı bahis
dava
yargılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090267781_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e04fc2b90219053b77c62edb11d9f6c7.jpg
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme ünlü ismi, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ceza verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verirken bin lira da para cezası açıkladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava bugün karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 1000 TL adli para cezası veren mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.Ne olmuştu?26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyleyerek suçu işlemediğini belirtmişti. Erbil 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/mehmet-ali-erbil-icin-istenen-ceza-belli-oldu-aylik-gelirini-acikladi-1093999594.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090267781_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fa1cf25e1cd0b9a0027a869998be1941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet ali erbil, mehmet ali erbil hapis cezası, mehmet ali erbil dava, mehmet ali erbil cezaevine girecek mi
mehmet ali erbil, mehmet ali erbil hapis cezası, mehmet ali erbil dava, mehmet ali erbil cezaevine girecek mi

Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu

12:56 15.04.2025
© İHA / Hakan Akgünşarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© İHA / Hakan Akgün
Abone ol
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yargılandıoğı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme ünlü ismi, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ceza verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verirken bin lira da para cezası açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkındaki dava bugün karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 1000 TL adli para cezası veren mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyleyerek suçu işlemediğini belirtmişti. Erbil 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
TÜRKİYE
Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı
26 Şubat, 12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала