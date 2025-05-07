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Vatikan'da şapelin bacasından siyah duman yükseldi: Yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi
Vatikan'da şapelin bacasından siyah duman yükseldi: Yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi
Sputnik Türkiye
Sistine Şapeli'nde yapılan ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T23:44+0300
2025-05-07T23:46+0300
vatikan
dünya
papa francis
katolik kilisesi
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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı.Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi.Beyaz dumanla duyurulacak133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak.Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/papa-francisin-papalik-arabasi-istegi-uzerine-mobil-saglik-klinigi-oluyor-1095925180.html
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vatikan, papa francis, katolik kilisesi
vatikan, papa francis, katolik kilisesi

Vatikan'da şapelin bacasından siyah duman yükseldi: Yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi

23:44 07.05.2025 (güncellendi: 23:46 07.05.2025)
© AP Photo / Alessandra TarantinoSistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi
Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Sistine Şapeli'nde yapılan ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi.
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı.
Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.
Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.
Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi.

Beyaz dumanla duyurulacak

133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak.
Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.
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