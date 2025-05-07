https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/vatikanda-sapelin-bacasindan-siyah-duman-yukseldi-yapilan-ilk-tur-oylamada-yeni-papa-secilemedi-1096041223.html

Vatikan'da şapelin bacasından siyah duman yükseldi: Yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi

Vatikan'da şapelin bacasından siyah duman yükseldi: Yapılan ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi

Sputnik Türkiye

Sistine Şapeli'nde yapılan ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T23:44+0300

2025-05-07T23:44+0300

2025-05-07T23:46+0300

vatikan

dünya

papa francis

katolik kilisesi

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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı.Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi.Beyaz dumanla duyurulacak133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak.Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.

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vatikan, papa francis, katolik kilisesi