https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/papa-francisin-papalik-arabasi-istegi-uzerine-mobil-saglik-klinigi-oluyor-1095925180.html

Papa Francis'in papalık arabası isteği üzerine mobil sağlık kliniği oluyor

Papa Francis'in papalık arabası isteği üzerine mobil sağlık kliniği oluyor

Sputnik Türkiye

Papa Francis'in ölmeden önceki talebi üzerine papalık arabası Gazze'deki çocuklar için mobil sağlık kliniğine dönüştürülecek. Araç, teşhis, muayene ve tedavi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:44+0300

2025-05-05T12:44+0300

2025-05-05T12:44+0300

yaşam

papa francis

vatikan

gazze

papalık aracı

mobil klinik

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Papa Francis'in papalık görevinde kullandığı özel aracının Gazze’deki çocuklara hizmet vermesi için harekete geçildi. Papamobilinin, mobil sağlık kliniğine dönüştürülerek bölgeye gönderilmesi planlanıyor. Vatikan, bunun Papa Francis'in ölmeden önceki son isteği olduğunu vurguladı. Üzerinde çalışma yapılan papalık arabası, teşhis, muayene ve tedavi için ekipmanlarla donatılıyor. Araca enfeksiyonlar için hızlı testler, teşhis aletleri, aşılar, dikiş kitleri ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler dahil bir çok sağlık düzenlemesi eklenecek. Gazze'ye insani erişim sağlandığında, Papa Francis'in arabası, doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından kullanılacak. Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune bir basın açıklamasında, "Araçla, bugün sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara - yaralı ve yetersiz beslenen çocuklara - ulaşabileceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html

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papa francis, vatikan, gazze, papalık aracı, mobil klinik