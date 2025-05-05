https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/papa-francisin-papalik-arabasi-istegi-uzerine-mobil-saglik-klinigi-oluyor-1095925180.html
Papa Francis'in papalık arabası isteği üzerine mobil sağlık kliniği oluyor
Papa Francis'in papalık arabası isteği üzerine mobil sağlık kliniği oluyor
Sputnik Türkiye
Papa Francis'in ölmeden önceki talebi üzerine papalık arabası Gazze'deki çocuklar için mobil sağlık kliniğine dönüştürülecek. Araç, teşhis, muayene ve tedavi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:44+0300
2025-05-05T12:44+0300
2025-05-05T12:44+0300
yaşam
papa francis
vatikan
gazze
papalık aracı
mobil klinik
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Papa Francis'in papalık görevinde kullandığı özel aracının Gazze’deki çocuklara hizmet vermesi için harekete geçildi. Papamobilinin, mobil sağlık kliniğine dönüştürülerek bölgeye gönderilmesi planlanıyor. Vatikan, bunun Papa Francis'in ölmeden önceki son isteği olduğunu vurguladı. Üzerinde çalışma yapılan papalık arabası, teşhis, muayene ve tedavi için ekipmanlarla donatılıyor. Araca enfeksiyonlar için hızlı testler, teşhis aletleri, aşılar, dikiş kitleri ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler dahil bir çok sağlık düzenlemesi eklenecek. Gazze'ye insani erişim sağlandığında, Papa Francis'in arabası, doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından kullanılacak. Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune bir basın açıklamasında, "Araçla, bugün sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara - yaralı ve yetersiz beslenen çocuklara - ulaşabileceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html
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papa francis, vatikan, gazze, papalık aracı, mobil klinik
papa francis, vatikan, gazze, papalık aracı, mobil klinik
Papa Francis'in papalık arabası isteği üzerine mobil sağlık kliniği oluyor
Papa Francis'in ölmeden önceki talebi üzerine papalık arabası Gazze'deki çocuklar için mobil sağlık kliniğine dönüştürülecek. Araç, teşhis, muayene ve tedavi için ekipmanlarla donatılıyor.
Papa Francis'in papalık görevinde kullandığı özel aracının Gazze’deki çocuklara hizmet vermesi için harekete geçildi. Papamobilinin, mobil sağlık kliniğine dönüştürülerek bölgeye gönderilmesi planlanıyor. Vatikan, bunun Papa Francis'in ölmeden önceki son isteği olduğunu vurguladı.
Üzerinde çalışma yapılan papalık arabası, teşhis, muayene ve tedavi için ekipmanlarla donatılıyor. Araca enfeksiyonlar için hızlı testler, teşhis aletleri, aşılar, dikiş kitleri ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler dahil bir çok sağlık düzenlemesi eklenecek. Gazze'ye insani erişim sağlandığında, Papa Francis'in arabası, doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından kullanılacak.
Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune bir basın açıklamasında, "Araçla, bugün sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara - yaralı ve yetersiz beslenen çocuklara - ulaşabileceğiz" dedi.