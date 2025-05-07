https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/vance-abd-moskova-ve-kievin-diyaloga-baslamasini-istiyor-ve-buna-katilmaya-hazir-1096036906.html

Vance: ABD, Moskova ve Kiev'in diyaloğa başlamasını istiyor ve buna katılmaya hazır

Vance: ABD, Moskova ve Kiev'in diyaloğa başlamasını istiyor ve buna katılmaya hazır

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'un Moskova ve Kiev arasında diyaloğun başlamasını istediğini ve buna katılmaya hazır olduğunu belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T17:52+0300

2025-05-07T17:52+0300

2025-05-07T17:50+0300

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j.d. vance

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin ‘Rusya'nın Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varmak istemediği’ görüşünü paylaşmadığını söyledi.Vance, “Rusya'nın ihtilafın çözümüyle ilgilenmediğini söyleyemem. Şu anda aşırı olduğunu düşündüğümüz bir dizi taleplerde bulunuyor ancak bu müzakerelerin doğal bir süreci” dedi.Vance, bir sonraki adımın taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlaması için temel parametrelerin geliştirilmesi olması gerektiğini vurguladı.Rusya ve Ukrayna'nın mevcut çatışmayı sona erdirmek için hala yapıcı bir diyalog içinde olmamasını saçma olarak nitelendiren Vance, şunları ifade etti:Başkan Donald Trump'ın müzakere sürecini ilerletmeye kararlı olduğunu ve tarafların taleplerini net bir şekilde ifade etmelerini beklediğini belirten Vance, şözlerini şöyle sürdürdü:Vance, Washington’un Moskova ve Kiev'i gelecekteki müzakerelerin temel parametreleri üzerinde anlaşmaya çağırdığını, çünkü Beyaz Saray’ın çatışmanın doğrudan diyalog olmadan çözülemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-cok-buyuk-bir-duyuru-yapacagiz-1096000907.html

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abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, diyalog, donald trump, kiev, moskova, beyaz saray, washington