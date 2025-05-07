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Vance: ABD, Moskova ve Kiev'in diyaloğa başlamasını istiyor ve buna katılmaya hazır
Vance: ABD, Moskova ve Kiev'in diyaloğa başlamasını istiyor ve buna katılmaya hazır
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'un Moskova ve Kiev arasında diyaloğun başlamasını istediğini ve buna katılmaya hazır olduğunu belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin ‘Rusya'nın Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varmak istemediği’ görüşünü paylaşmadığını söyledi.Vance, “Rusya'nın ihtilafın çözümüyle ilgilenmediğini söyleyemem. Şu anda aşırı olduğunu düşündüğümüz bir dizi taleplerde bulunuyor ancak bu müzakerelerin doğal bir süreci” dedi.Vance, bir sonraki adımın taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlaması için temel parametrelerin geliştirilmesi olması gerektiğini vurguladı.Rusya ve Ukrayna'nın mevcut çatışmayı sona erdirmek için hala yapıcı bir diyalog içinde olmamasını saçma olarak nitelendiren Vance, şunları ifade etti:Başkan Donald Trump'ın müzakere sürecini ilerletmeye kararlı olduğunu ve tarafların taleplerini net bir şekilde ifade etmelerini beklediğini belirten Vance, şözlerini şöyle sürdürdü:Vance, Washington’un Moskova ve Kiev'i gelecekteki müzakerelerin temel parametreleri üzerinde anlaşmaya çağırdığını, çünkü Beyaz Saray’ın çatışmanın doğrudan diyalog olmadan çözülemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-cok-buyuk-bir-duyuru-yapacagiz-1096000907.html
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abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, diyalog, donald trump, kiev, moskova, beyaz saray, washington
abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, diyalog, donald trump, kiev, moskova, beyaz saray, washington

Vance: ABD, Moskova ve Kiev'in diyaloğa başlamasını istiyor ve buna katılmaya hazır

17:52 07.05.2025
Vance
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'un Moskova ve Kiev arasında diyaloğun başlamasını istediğini ve buna katılmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin ‘Rusya'nın Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varmak istemediği’ görüşünü paylaşmadığını söyledi.
Vance, “Rusya'nın ihtilafın çözümüyle ilgilenmediğini söyleyemem. Şu anda aşırı olduğunu düşündüğümüz bir dizi taleplerde bulunuyor ancak bu müzakerelerin doğal bir süreci” dedi.
Vance, bir sonraki adımın taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlaması için temel parametrelerin geliştirilmesi olması gerektiğini vurguladı.
Rusya ve Ukrayna'nın mevcut çatışmayı sona erdirmek için hala yapıcı bir diyalog içinde olmamasını saçma olarak nitelendiren Vance, şunları ifade etti:

Bize göre bu savaşın bu kadar uzun süredir devam etmesi ve tarafların savaşı sonlandırmak için ne yapılması gerektiğini hala detaylı bir şekilde görüşmemiş olması saçma.

Başkan Donald Trump'ın müzakere sürecini ilerletmeye kararlı olduğunu ve tarafların taleplerini net bir şekilde ifade etmelerini beklediğini belirten Vance, şözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya'nın argümanlarına katılmak zorunda değilsiniz ama savaşı durdurmak için onun pozisyonunu anlamanız gerekiyor. Rusya'nın aşırı taleplerde bulunduğunu düşünüyoruz ama müzakereler bu şekilde yürür.

Vance, Washington’un Moskova ve Kiev'i gelecekteki müzakerelerin temel parametreleri üzerinde anlaşmaya çağırdığını, çünkü Beyaz Saray’ın çatışmanın doğrudan diyalog olmadan çözülemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.
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