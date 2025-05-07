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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-cok-buyuk-bir-duyuru-yapacagiz-1096000907.html
ABD Başkanı Trump: Çok büyük bir duyuru yapacağız, uzun yıllardır yapılan en önemli duyuru olacak
ABD Başkanı Trump: Çok büyük bir duyuru yapacağız, uzun yıllardır yapılan en önemli duyuru olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu öncesinde büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek "Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:39+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump hafta başında çıkacağı Orta Doğu turu ile ilgili değerlendirme yaptı.Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." ifadelerini kullandı."Çin'le henüz görüşmedim"Çin'in görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz. Onlarla henüz görüşmedim." diye konuştu.Trump, Çin'in paranın çoğunu ABD'den kazandığını ve şu an kendileriyle ticaret yapamadığı için ülke ekonomisinin zarar gördüğünü savundu.Göreve geldiğinde ABD'nin ticarette günde milyarlarca dolar kaybettiğini ifade eden Trump, bunun hızla tersine döndüğünü öne sürdü.Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi sektörlere yönelik tarifelere işaret ederek, çok sayıda şirketin trilyonlarca dolar yatırımla ABD'ye döndüğünü belirtti.Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkeye gelen tek şeyin "yasa dışı göçmenler" olduğunu iddia eden Trump, kendisinin ise ülke tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım çektiğini kaydetti.Trump, "Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip birdenbire bunu yapmasaydım, herkesin olmak istediği bir piyasa olmazdık." ifadesini kullandı."Ülkelere zarar vermek istemiyoruz""Ne zaman ticaret anlaşması imzalayacaksınız?" diye sürekli sorulduğunu kaydeden Trump, "İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Anlaşma imzalamak zorunda değiliz. Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz, pazarları umurumuzda değil." değerlendirmesinde bulundu.Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gelecek iki hafta içinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceğini bildirdi.Anlaşmalarda adil rakamlar ortaya koyacaklarını vurgulayan Trump, "Ya 'harika' diyecekler ve alışverişe başlayacaklar ya da 'iyi değil' diyecekler. Ben de diyeceğim ki 'Sorun değil, alışveriş yapmak zorunda değilsiniz.'" şeklinde konuştu.Trump, ticaret anlaşmalarında "kaotik" olmadıklarını, "esnek" olduklarını söyledi.Belirleyecekleri rakamın çok adil ve düşük olacağına dikkati çeken Trump, "Ülkelere zarar vermek istemiyoruz. Ülkelere yardım etmek istiyoruz. Ülkelerle dost olmak istiyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/cin-cinin-cikarlari-dogrultusunda-abd-ile-gorusecegiz-1095997679.html
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abd, donald trump, joe biden, scott bessent, birleşik arap emirlikleri (bae), çin, muhafazakar parti (kanada), abd
abd, donald trump, joe biden, scott bessent, birleşik arap emirlikleri (bae), çin, muhafazakar parti (kanada), abd

ABD Başkanı Trump: Çok büyük bir duyuru yapacağız, uzun yıllardır yapılan en önemli duyuru olacak

07:39 07.05.2025 (güncellendi: 07:43 07.05.2025)
© Fotoğraf : Ludovic MarinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fotoğraf : Ludovic Marin
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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu öncesinde büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek "Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump hafta başında çıkacağı Orta Doğu turu ile ilgili değerlendirme yaptı.
Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

"Çin'le henüz görüşmedim"

Çin'in görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz. Onlarla henüz görüşmedim." diye konuştu.
Trump, Çin'in paranın çoğunu ABD'den kazandığını ve şu an kendileriyle ticaret yapamadığı için ülke ekonomisinin zarar gördüğünü savundu.
Göreve geldiğinde ABD'nin ticarette günde milyarlarca dolar kaybettiğini ifade eden Trump, bunun hızla tersine döndüğünü öne sürdü.
Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi sektörlere yönelik tarifelere işaret ederek, çok sayıda şirketin trilyonlarca dolar yatırımla ABD'ye döndüğünü belirtti.
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkeye gelen tek şeyin "yasa dışı göçmenler" olduğunu iddia eden Trump, kendisinin ise ülke tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım çektiğini kaydetti.
Trump, "Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip birdenbire bunu yapmasaydım, herkesin olmak istediği bir piyasa olmazdık." ifadesini kullandı.

"Ülkelere zarar vermek istemiyoruz"

"Ne zaman ticaret anlaşması imzalayacaksınız?" diye sürekli sorulduğunu kaydeden Trump, "İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Anlaşma imzalamak zorunda değiliz. Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz, pazarları umurumuzda değil." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gelecek iki hafta içinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceğini bildirdi.
Anlaşmalarda adil rakamlar ortaya koyacaklarını vurgulayan Trump, "Ya 'harika' diyecekler ve alışverişe başlayacaklar ya da 'iyi değil' diyecekler. Ben de diyeceğim ki 'Sorun değil, alışveriş yapmak zorunda değilsiniz.'" şeklinde konuştu.
Trump, ticaret anlaşmalarında "kaotik" olmadıklarını, "esnek" olduklarını söyledi.
Belirleyecekleri rakamın çok adil ve düşük olacağına dikkati çeken Trump, "Ülkelere zarar vermek istemiyoruz. Ülkelere yardım etmek istiyoruz. Ülkelerle dost olmak istiyoruz." dedi.
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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