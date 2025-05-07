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Uzmanı uyardı: Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir
Uzmanı uyardı: Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir
Sputnik Türkiye
Doğadan bilinçsizce toplanan otların şifa yerine zehir olabileceği konusunda uyarın uzmanlar, yanlış bir bitkinin bile hayatınızı karartabileceğini vurguladı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T14:50+0300
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Doğada bulunan otların ve bitkilerin bilinçsizce tüketilmesinin ölüme kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, "Şunu unutmamak gerekiyor, doğal kelimesi her zaman güvenli anlamına gelmez. Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir" dedi. Bu otlardan uzak durunBazı yabani bitkilerin, yanlış tanındığında ya da hazırlandığında ciddi zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabildiğine dikkati çeken Köse, "Halk arasında 'güzel avrat otu' ya da 'acı bat bat', 'deli bat bat' olarak da bilinen bu bitki, çekici mor çiçekleri ve siyah meyveleriyle dikkati çeker ama en küçük miktarda bile ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bilinç bulanıklığı, halüsinasyon, kalp ritim bozuklukları ve solunum durmasına kadar giden zehirlenmelere neden olur. Bu bitki çocuklar tarafından yaban mersini sanılarak da tüketilebilir, bu da çok tehlikelidir." dedi.Bölgede yetişen bazı yabani bitkilerin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:"Acı bakla, bazı baklagil türleri, özellikle yeterince haşlanmadan tüketilirse sinir sistemini etkileyen toksinler salgılar. Bu da halk arasında baş dönmesi, kas seğirmesi, mide bulantısı gibi belirtilere yol açar. Sütlü otlar ve şahtere, Doğu Anadolu'da 'sütlü ot' olarak bilinen otlar, ciltle temas ettiğinde tahrişe, ağız yoluyla alındığında ise karaciğer hasarına neden olabilir. Aynı şekilde, halk arasında 'şahtere' olarak bilinen bitkiler de yüksek miktarda alındığında karaciğer toksitesi riski taşır."
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tıbbi bitki , bitki çayları, zehirlenme
tıbbi bitki , bitki çayları, zehirlenme

Uzmanı uyardı: Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir

14:50 07.05.2025
© Fotoğraf : Michel Roggo/Wildlife Photographer of the YearVahşi yaşam fotoğrafları
Vahşi yaşam fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fotoğraf : Michel Roggo/Wildlife Photographer of the Year
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Doğadan bilinçsizce toplanan otların şifa yerine zehir olabileceği konusunda uyarın uzmanlar, yanlış bir bitkinin bile hayatınızı karartabileceğini vurguladı.
Doğada bulunan otların ve bitkilerin bilinçsizce tüketilmesinin ölüme kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, "Şunu unutmamak gerekiyor, doğal kelimesi her zaman güvenli anlamına gelmez. Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir" dedi.

Bu otlardan uzak durun

Bazı yabani bitkilerin, yanlış tanındığında ya da hazırlandığında ciddi zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabildiğine dikkati çeken Köse, "Halk arasında 'güzel avrat otu' ya da 'acı bat bat', 'deli bat bat' olarak da bilinen bu bitki, çekici mor çiçekleri ve siyah meyveleriyle dikkati çeker ama en küçük miktarda bile ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bilinç bulanıklığı, halüsinasyon, kalp ritim bozuklukları ve solunum durmasına kadar giden zehirlenmelere neden olur. Bu bitki çocuklar tarafından yaban mersini sanılarak da tüketilebilir, bu da çok tehlikelidir." dedi.
Bölgede yetişen bazı yabani bitkilerin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:
"Acı bakla, bazı baklagil türleri, özellikle yeterince haşlanmadan tüketilirse sinir sistemini etkileyen toksinler salgılar. Bu da halk arasında baş dönmesi, kas seğirmesi, mide bulantısı gibi belirtilere yol açar. Sütlü otlar ve şahtere, Doğu Anadolu'da 'sütlü ot' olarak bilinen otlar, ciltle temas ettiğinde tahrişe, ağız yoluyla alındığında ise karaciğer hasarına neden olabilir. Aynı şekilde, halk arasında 'şahtere' olarak bilinen bitkiler de yüksek miktarda alındığında karaciğer toksitesi riski taşır."
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