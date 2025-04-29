https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abdye-ait-savas-ucagi-ucak-gemisinden-denize-dustu-1095757675.html
ABD'ye ait savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü
ABD'ye ait savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü
Sputnik Türkiye
ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştü. Mürettebattan bir kişi hafif yaralandı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T00:38+0300
2025-04-29T00:38+0300
2025-04-29T00:38+0300
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abd
uss harry s. truman
kızıldeniz
savaş uçağı
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ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinden denize düştüğü bildirildi.ABD Donanması yaptığı açıklamada, F/A-18 Super Hornet savaş uçağının çekici traktörüyle birlikte Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştüğünü ve bunun bir ABD denizcisinin hafif yaralanmasına yol açtığını söyledi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ayrıca açıklamada, F/A-18 uçağının hangarda çekilirken mürettebatın uçağın kontrolünü kaybetmesi sonucu denize düştüğü belirtilirken donanmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise, savaş uçağının, Husi ateşinden kaçmak için keskin bir dönüş yapan uçak gemisinden düştüğünü bildirdi.Raporda, kazanın değeri 60 milyon doların üzerinde olan savaş uçağının batmasıyla sonuçlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html
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abd, uss harry s. truman, kızıldeniz, savaş uçağı
abd, uss harry s. truman, kızıldeniz, savaş uçağı
ABD'ye ait savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü
ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştü. Mürettebattan bir kişi hafif yaralandı.
ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinden denize düştüğü bildirildi.
ABD Donanması yaptığı açıklamada, F/A-18 Super Hornet savaş uçağının çekici traktörüyle birlikte Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştüğünü ve bunun bir ABD denizcisinin hafif yaralanmasına yol açtığını söyledi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"USS Harry S. Truman, 28 Nisan'da uçak gemisi Kızıldeniz'de operasyon yaparken Saldırı Filosu 136'ya tahsis edilmiş bir F/A-18E Super Hornet ve bir çekme traktörünü kaybetti. Tüm personel kurtarıldı, bir denizci hafif yaralandı"
Ayrıca açıklamada, F/A-18 uçağının hangarda çekilirken mürettebatın uçağın kontrolünü kaybetmesi sonucu denize düştüğü belirtilirken donanmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise, savaş uçağının, Husi ateşinden kaçmak için keskin bir dönüş yapan uçak gemisinden düştüğünü bildirdi.
Raporda, kazanın değeri 60 milyon doların üzerinde olan savaş uçağının batmasıyla sonuçlandığı belirtildi.