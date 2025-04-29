https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abdye-ait-savas-ucagi-ucak-gemisinden-denize-dustu-1095757675.html

ABD'ye ait savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü

ABD'ye ait savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü

Sputnik Türkiye

ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştü. Mürettebattan bir kişi hafif yaralandı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T00:38+0300

2025-04-29T00:38+0300

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dünya

abd

uss harry s. truman

kızıldeniz

savaş uçağı

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ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağının, uçak gemisinden denize düştüğü bildirildi.ABD Donanması yaptığı açıklamada, F/A-18 Super Hornet savaş uçağının çekici traktörüyle birlikte Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düştüğünü ve bunun bir ABD denizcisinin hafif yaralanmasına yol açtığını söyledi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ayrıca açıklamada, F/A-18 uçağının hangarda çekilirken mürettebatın uçağın kontrolünü kaybetmesi sonucu denize düştüğü belirtilirken donanmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise, savaş uçağının, Husi ateşinden kaçmak için keskin bir dönüş yapan uçak gemisinden düştüğünü bildirdi.Raporda, kazanın değeri 60 milyon doların üzerinde olan savaş uçağının batmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

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kızıldeniz

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abd, uss harry s. truman, kızıldeniz, savaş uçağı