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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserde fark etti: 'Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım, daha fazla susmak istemiyorum'
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserde fark etti: 'Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım, daha fazla susmak istemiyorum'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir konserinde yaşadığı korku dolu anları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Uluğ, uzun süredir kendisini ve sevgilisini... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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tehdit
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Derya Uluğ, uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini 'X' hesabından duyurdu. 'Daha fazla susmak istemiyorum'Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, yardım çağrısında bulundu.Avukatı da açıklama yaptıDerya Uluğ ile Asil Gök'ün konserden sonra karakola giderek S.T adlı şahıstan şikâyetçi oldukları öğrenildi.Şarkıcı, avukatı Mustafa Görkem Evkuran aracılığıyla yeni bir açıklama metni paylaştı.Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
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derya uluğ, tehdit, uzaklaştırma
derya uluğ, tehdit, uzaklaştırma

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserde fark etti: 'Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım, daha fazla susmak istemiyorum'

10:49 05.05.2025
© FotoğrafDerya Uluğ
Derya Uluğ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Fotoğraf
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir konserinde yaşadığı korku dolu anları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Uluğ, uzun süredir kendisini ve sevgilisini tehdit eden kişinin konserine geldiğini belirterek yaşadığı korkuyu paylaştı.
Derya Uluğ, uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini 'X' hesabından duyurdu.

'Daha fazla susmak istemiyorum'

Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, yardım çağrısında bulundu.
Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikayet doğrultusunda mahkeme kararı ile denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, Korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hala dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!!!
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Avukatı da açıklama yaptı

Derya Uluğ ile Asil Gök'ün konserden sonra karakola giderek S.T adlı şahıstan şikâyetçi oldukları öğrenildi.
Şarkıcı, avukatı Mustafa Görkem Evkuran aracılığıyla yeni bir açıklama metni paylaştı.
Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Müvekkillerim Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 18 aydır S. T. isimli şahsın ısrarlı takibine, cinsel tacizine ve tehditlerine uğramaktadırlar. Müvekkillerimin adreslerini bir şekilde temin eden şüpheli şahıs, gece yarıları müvekkillerin evlerine zaman zaman gizli şekilde, zaman zaman güvenliklere ahlaki olmayan tekliflerde bulunarak sabah 3-5 sularında girmeye çalışmaktadır. Şüpheli, müvekkillerin aile bireylerine ulaşıp, müvekkiller ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler etmekte ve dolaylı yoldan müvekkilleri tehdit etmektedir. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca başvurulmuş, şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve sonuç olarak sanık S. T.‘nin, cinsel taciz, ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. İlk derece yargılaması süresince Sayın Mahkeme tarafından sanık aleyhine tüm adli ve idari tedbirler büyük titizlikle uygulanmıştır. Sanık, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmiş olup dosya şu an istinaf mahkemesindedir. İlk derece mahkemesi kararı kesinleşinceye kadar sanığın “katılanların ev ve işyeri ile bulunduğu yerlere gitmemek” şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bahsi geçen adli kontrol tedbirini ihlal etmesi durumunda derhal tutuklanacağının ihtarına karar vermiş olmasına rağmen, sanık müvekkillerin menajerlerini ve arkadaşlarını “Derya ile görüşmek istiyorum” şeklinde mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etmiş; son olarak 03.05.2025 tarihinde, müvekkillerim İzmir’de özel bir gecede sahne alırlarken, müvekkil Derya Uluğ tarafından sanık en ön masalardan bir tanesinde görülmüştür.
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