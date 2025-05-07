https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-rusyayi-g8den-dislama-karari-tam-bir-aptallik-1095996344.html

Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’

Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’

Sputnik Türkiye

Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılmasını eleştirerek, kararın 'çok aptalca' olduğunu ifade etti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T01:35+0300

2025-05-07T01:35+0300

2025-05-07T01:35+0300

dünya

donald trump

rusya

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın 'çok aptalca' olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Rusya G8’in bir parçası olsaydı, muhtemelen şu anda bu saçma ve ölümcül çatışma olmazdı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Trump, Rusya’nın G7’ye katılmasıyla ilgili bir soruya, “Hayır, bence şu anda doğru bir zaman değil” yanıtını verdi.

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