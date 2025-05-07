Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-rusyayi-g8den-dislama-karari-tam-bir-aptallik-1095996344.html
Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’
Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’
Sputnik Türkiye
Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılmasını eleştirerek, kararın 'çok aptalca' olduğunu ifade etti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T01:35+0300
2025-05-07T01:35+0300
dünya
donald trump
rusya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094013914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_876e7366bff184c81fada11844278437.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın 'çok aptalca' olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Rusya G8’in bir parçası olsaydı, muhtemelen şu anda bu saçma ve ölümcül çatışma olmazdı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Trump, Rusya’nın G7’ye katılmasıyla ilgili bir soruya, “Hayır, bence şu anda doğru bir zaman değil” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094013914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_830751db7216acd5ef8665aabf3b5e03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, rusya, abd
donald trump, rusya, abd

Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’

01:35 07.05.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılmasını eleştirerek, kararın 'çok aptalca' olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın 'çok aptalca' olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Rusya G8’in bir parçası olsaydı, muhtemelen şu anda bu saçma ve ölümcül çatışma olmazdı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, Rusya’nın G7’ye katılmasıyla ilgili bir soruya, “Hayır, bence şu anda doğru bir zaman değil” yanıtını verdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
DÜNYA
Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
Dün, 19:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала