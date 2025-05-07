https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-rusyayi-g8den-dislama-karari-tam-bir-aptallik-1095996344.html
Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’
Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’
Sputnik Türkiye
Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılmasını eleştirerek, kararın 'çok aptalca' olduğunu ifade etti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T01:35+0300
2025-05-07T01:35+0300
2025-05-07T01:35+0300
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abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın 'çok aptalca' olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Rusya G8’in bir parçası olsaydı, muhtemelen şu anda bu saçma ve ölümcül çatışma olmazdı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Trump, Rusya’nın G7’ye katılmasıyla ilgili bir soruya, “Hayır, bence şu anda doğru bir zaman değil” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html
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donald trump, rusya, abd
Trump: Rusya'yı G8'den dışlama kararı tam bir ‘aptallık’
Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılmasını eleştirerek, kararın 'çok aptalca' olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın 'çok aptalca' olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Rusya G8’in bir parçası olsaydı, muhtemelen şu anda bu saçma ve ölümcül çatışma olmazdı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, Rusya’nın G7’ye katılmasıyla ilgili bir soruya, “Hayır, bence şu anda doğru bir zaman değil” yanıtını verdi.