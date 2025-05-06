https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html
Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı ilhak tehditlerine... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T19:34+0300
2025-05-06T19:34+0300
2025-05-06T19:52+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'le görüşme gerçekleştirdi.Trump, Oval Ofis’te gerçekleşen görüşmede Carney’e iltifatlar yağdırdı. “Kanada çok yetenekli bir kişiyi seçti” diyen Trump, Carney’in seçim tartışmalarındaki performansını da överek “çok iyi bir insan” olduğunu söyledi. Görüşme dostane bir atmosferde geçti.'Kanada satılık değil'Trump, Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma isteğini yineledi. Trump “Gerçekten harika bir evlilik olurdu” dedi. Ancak Carney, “Bildiğiniz gibi, bazı yerler asla satılık değildir. Kanada da satılık değil ve asla olmayacak” diyerek kesin bir dille teklifi reddetti. Trump “Asla asla deme” şeklinde yanıt verirken, Carney gülümseyerek “Asla, asla, asla” yanıtını verdi.'Perşembe ya da Cuma günü açıklama yapacağım'Trump, bu hafta Perşembe ya da Cuma günü son yılların en önemli açıklamalarından birini yapacağını söyledi. Ancak içeriğine dair detay verilmedi. 'Husilere güveniyoruz'Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Carney'le görüşmesinde konuşan Trump "Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz, Husiler artık savaşmak istemiyor. Bombalamaları durduracağız. Onların sözlerine güveneceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-kentine-ve-limanina-bir-dizi-saldiri-duzenledi-1095939566.html
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abd, kanada, i̇srail, i̇srail-filistin, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, yemen dışişleri bakanlığı, yemen ordusu, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
19:34 06.05.2025 (güncellendi: 19:52 06.05.2025)
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı ilhak tehditlerine karşı durma sözüyle seçilen Carney'nin göreve gelmesinden bu yana ilk kez görüştü. Görüşmede Trump, husilere yönelik tüm saldırıları durduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'le görüşme gerçekleştirdi.
Trump, Oval Ofis’te gerçekleşen görüşmede Carney’e iltifatlar yağdırdı. “Kanada çok yetenekli bir kişiyi seçti” diyen Trump, Carney’in seçim tartışmalarındaki performansını da överek “çok iyi bir insan” olduğunu söyledi. Görüşme dostane bir atmosferde geçti.
Trump, Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma isteğini yineledi. Trump “Gerçekten harika bir evlilik olurdu” dedi. Ancak Carney, “Bildiğiniz gibi, bazı yerler asla satılık değildir. Kanada da satılık değil ve asla olmayacak” diyerek kesin bir dille teklifi reddetti. Trump “Asla asla deme” şeklinde yanıt verirken, Carney gülümseyerek “Asla, asla, asla” yanıtını verdi.
'Perşembe ya da Cuma günü açıklama yapacağım'
Trump, bu hafta Perşembe ya da Cuma günü son yılların en önemli açıklamalarından birini yapacağını söyledi. Ancak içeriğine dair detay verilmedi.
Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Carney'le görüşmesinde konuşan Trump "Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz, Husiler artık savaşmak istemiyor. Bombalamaları durduracağız. Onların sözlerine güveneceğiz" dedi.