https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/survivorda-almeda-diskalifiye-mi-ediliyor--1095912121.html

Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?

Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?

Sputnik Türkiye

Survivor 2025'te Almeda Baylan'ın bir prodüksiyon çalışanına fiziksel temasta bulunduğu iddiası sonrası acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ve Almeda'nın savunmasıyla olayın detayları haberimizde.

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2025-05-05T07:53+0300

2025-05-05T07:53+0300

yaşam

survivor

almeda

acun ilıcalı

diskalifiye

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Survivor 2025 All Star'ın dün akşamki bölümünde Almeda ve takım arkadaşı Batuhan'ın, yarışma kurallarını ihlal ederek dışarıdan yiyecek ve kişisel eşya temin ettikleri, ardından bir prodüksiyon çalışanına temasta bulundukları iddia edildi. Almeda'nın, çantayla odaya girmesi ve prodüksiyon ekibinin çantayı almak istemesi sırasında yaşananlar, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti. Ilıcalı, konseyde Almeda'ya "Herhangi bir temasta bulundun mu?" sorusunu yöneltti. Almeda ise "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım" diyerek kendini savundu.Acun Ilıcalı, olayın ciddiyetine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Almeda'nın yarışmadaki geleceği, yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.Almeda Baylan'ın yarışmadan elenip elenmeyeceği veya diskalifiye olup olmayacağı, Survivor 2025'in yeni bölümünde açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/acun-ilicali-survivor-konseyinde-tehdit-aldigini-acikladi-batuhanin-ailesinden-oglumu-derhal-1095796098.html

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