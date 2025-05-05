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Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?
Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?
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Survivor 2025'te Almeda Baylan'ın bir prodüksiyon çalışanına fiziksel temasta bulunduğu iddiası sonrası acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ve Almeda'nın savunmasıyla olayın detayları haberimizde.
2025-05-05T07:53+0300
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yaşam
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acun ilıcalı
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Survivor 2025 All Star'ın dün akşamki bölümünde Almeda ve takım arkadaşı Batuhan'ın, yarışma kurallarını ihlal ederek dışarıdan yiyecek ve kişisel eşya temin ettikleri, ardından bir prodüksiyon çalışanına temasta bulundukları iddia edildi. Almeda'nın, çantayla odaya girmesi ve prodüksiyon ekibinin çantayı almak istemesi sırasında yaşananlar, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti. Ilıcalı, konseyde Almeda'ya "Herhangi bir temasta bulundun mu?" sorusunu yöneltti. Almeda ise "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım" diyerek kendini savundu.Acun Ilıcalı, olayın ciddiyetine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Almeda'nın yarışmadaki geleceği, yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.Almeda Baylan'ın yarışmadan elenip elenmeyeceği veya diskalifiye olup olmayacağı, Survivor 2025'in yeni bölümünde açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/acun-ilicali-survivor-konseyinde-tehdit-aldigini-acikladi-batuhanin-ailesinden-oglumu-derhal-1095796098.html
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survivor 2025 almeda baylan diskalifiye, almeda baylan acil durum konseyi, survivor almeda baylan şiddet iddiası, almeda baylan diskalifiye kararı, survivor 2025 almeda baylan olayı
survivor 2025 almeda baylan diskalifiye, almeda baylan acil durum konseyi, survivor almeda baylan şiddet iddiası, almeda baylan diskalifiye kararı, survivor 2025 almeda baylan olayı

Survivor’da Almeda diskalifiye mi ediliyor?

07:53 05.05.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© İHA
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Survivor 2025 All Star sezonunda sular durulmuyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı Almeda Baylan, bir prodüksiyon çalışanına fiziksel temasta bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Bu gelişme üzerine acil durum konseyi toplandı.
Survivor 2025 All Star'ın dün akşamki bölümünde Almeda ve takım arkadaşı Batuhan'ın, yarışma kurallarını ihlal ederek dışarıdan yiyecek ve kişisel eşya temin ettikleri, ardından bir prodüksiyon çalışanına temasta bulundukları iddia edildi.
Almeda'nın, çantayla odaya girmesi ve prodüksiyon ekibinin çantayı almak istemesi sırasında yaşananlar, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti. Ilıcalı, konseyde Almeda'ya "Herhangi bir temasta bulundun mu?" sorusunu yöneltti. Almeda ise "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım" diyerek kendini savundu.
Acun Ilıcalı, olayın ciddiyetine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Almeda'nın yarışmadaki geleceği, yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.
Almeda Baylan'ın yarışmadan elenip elenmeyeceği veya diskalifiye olup olmayacağı, Survivor 2025'in yeni bölümünde açıklanacak.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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