Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/suriye-devlet-baskani-sara-israil-ile-gerilimi-azaltma-maksatli-dolayli-gorusmeler-yapildigini-1096041314.html
Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı
Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye'nin İsrail ile arabulucular aracılığıyla 'gerginliği azaltmak ve durumun ilgili tüm taraflar için kontrolden çıkmasını... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T22:23+0300
2025-05-07T22:24+0300
poli̇ti̇ka
ortadoğu
i̇srail
suriye
ahmed hüseyin el-şara
ahmed eş-şara
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094483397_0:237:3009:1930_1920x0_80_0_0_8df8fe13c01e209a491310cdd1a737ac.jpg
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, hükümetinin iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmak için İsrail ile dolaylı görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 'İsrail müdahalesinin, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini' sözlerine belirttiği konuşmasında göreve geldiğinden beri bu anlaşmaya bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurguladı.Şara açıklamasında ayrıca hükümetinin, İsrail Savuma Kuvvetleri'nin Suriye'deki müdahalelerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapmak maksadıyla İsrail ile ilişkileri olan tüm ülkelere ulaşmaya çalıştığını söyledi.Daha önce Batı basını, Suriye ve İsrail arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerin teknik konulara odaklandığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-disisleri-ukrayna-ordusunun-8-10-mayistaki-tutumu-kievin-bariscil-niyetinin-bir-testi-olacak-1096041063.html
i̇srail
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094483397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7cfafa17f292c5e49f2427d26d37f49c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, suriye, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, emmanuel macron
ortadoğu, i̇srail, suriye, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, emmanuel macron

Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı

22:23 07.05.2025 (güncellendi: 22:24 07.05.2025)
© AA / İzettin KasımSuriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / İzettin Kasım
Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye'nin İsrail ile arabulucular aracılığıyla 'gerginliği azaltmak ve durumun ilgili tüm taraflar için kontrolden çıkmasını önlemek' amacıyla dolaylı görüşmeler yürüttüğünü dile getirdi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, hükümetinin iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmak için İsrail ile dolaylı görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 'İsrail müdahalesinin, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini' sözlerine belirttiği konuşmasında göreve geldiğinden beri bu anlaşmaya bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Şara açıklamasında ayrıca hükümetinin, İsrail Savuma Kuvvetleri'nin Suriye'deki müdahalelerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapmak maksadıyla İsrail ile ilişkileri olan tüm ülkelere ulaşmaya çalıştığını söyledi.
Daha önce Batı basını, Suriye ve İsrail arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerin teknik konulara odaklandığını öne sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak
22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала