https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/suriye-devlet-baskani-sara-israil-ile-gerilimi-azaltma-maksatli-dolayli-gorusmeler-yapildigini-1096041314.html
Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı
Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye'nin İsrail ile arabulucular aracılığıyla 'gerginliği azaltmak ve durumun ilgili tüm taraflar için kontrolden çıkmasını... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T22:23+0300
2025-05-07T22:23+0300
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i̇srail
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ahmed eş-şara
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, hükümetinin iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmak için İsrail ile dolaylı görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 'İsrail müdahalesinin, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini' sözlerine belirttiği konuşmasında göreve geldiğinden beri bu anlaşmaya bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurguladı.Şara açıklamasında ayrıca hükümetinin, İsrail Savuma Kuvvetleri'nin Suriye'deki müdahalelerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapmak maksadıyla İsrail ile ilişkileri olan tüm ülkelere ulaşmaya çalıştığını söyledi.Daha önce Batı basını, Suriye ve İsrail arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerin teknik konulara odaklandığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-disisleri-ukrayna-ordusunun-8-10-mayistaki-tutumu-kievin-bariscil-niyetinin-bir-testi-olacak-1096041063.html
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ortadoğu, i̇srail, suriye, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, emmanuel macron
ortadoğu, i̇srail, suriye, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, emmanuel macron
Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile gerilimi azaltma amaçlı dolaylı görüşmeler yapıldığını açıkladı
22:23 07.05.2025 (güncellendi: 22:24 07.05.2025)
Suriye Devlet Başkanı Şara, Suriye'nin İsrail ile arabulucular aracılığıyla 'gerginliği azaltmak ve durumun ilgili tüm taraflar için kontrolden çıkmasını önlemek' amacıyla dolaylı görüşmeler yürüttüğünü dile getirdi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, hükümetinin iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmak için İsrail ile dolaylı görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 'İsrail müdahalesinin, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini' sözlerine belirttiği konuşmasında göreve geldiğinden beri bu anlaşmaya bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Şara açıklamasında ayrıca hükümetinin, İsrail Savuma Kuvvetleri'nin Suriye'deki müdahalelerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapmak maksadıyla İsrail ile ilişkileri olan tüm ülkelere ulaşmaya çalıştığını söyledi.
Daha önce Batı basını, Suriye ve İsrail arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerin teknik konulara odaklandığını öne sürmüştü.