https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ahmet-minguzzi-cinayetinde-iki-cocuk-daha-gozaltina-alindi-1095993408.html

Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı

Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesi davasında, cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen iki çocuk daha gözaltına alındı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T20:25+0300

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türki̇ye

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cinayet

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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia'nın öldürülmesi davasında iki şüpheli daha gözaltına alındı.Yapılan teknik takip ve tanık ifadeleri sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin olay günü pazar yerinde faillerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Habertürk'e göre; Savcılık koordinasyonunda yürütülen operasyonla yakalanan şüphelilerin, çocuk büroda ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, aile avukatının yaptığı başvuru üzerine 1 Mayıs'ta çıkarılan gözaltı kararının uygulandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bassavciliktan-emniyete-yakalama-talimati-mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-yeni-supheliler-1095943664.html

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