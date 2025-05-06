https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ahmet-minguzzi-cinayetinde-iki-cocuk-daha-gozaltina-alindi-1095993408.html
Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı
Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesi davasında, cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen iki çocuk daha gözaltına alındı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T20:25+0300
2025-05-06T20:25+0300
2025-05-06T20:28+0300
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mattia ahmet minguzzi
cinayet
toplumsal cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
polis
kadıköy
kadıköy belediyesi
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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia'nın öldürülmesi davasında iki şüpheli daha gözaltına alındı.Yapılan teknik takip ve tanık ifadeleri sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin olay günü pazar yerinde faillerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Habertürk'e göre; Savcılık koordinasyonunda yürütülen operasyonla yakalanan şüphelilerin, çocuk büroda ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, aile avukatının yaptığı başvuru üzerine 1 Mayıs'ta çıkarılan gözaltı kararının uygulandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bassavciliktan-emniyete-yakalama-talimati-mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-yeni-supheliler-1095943664.html
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mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, kadıköy, kadıköy belediyesi, kadıköy emniyet müdürlüğü
Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı
20:25 06.05.2025 (güncellendi: 20:28 06.05.2025)
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesi davasında, cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen iki çocuk daha gözaltına alındı. Şüphelilerin, olay günü pazar yerinde faillerle birlikte hareket ettiği öne sürülürken, ifadeleri için Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi.
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia'nın öldürülmesi davasında iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Yapılan teknik takip ve tanık ifadeleri sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin olay günü pazar yerinde faillerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Habertürk'e göre; Savcılık koordinasyonunda yürütülen operasyonla yakalanan şüphelilerin, çocuk büroda ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, aile avukatının yaptığı başvuru üzerine 1 Mayıs'ta çıkarılan gözaltı kararının uygulandığı belirtildi.