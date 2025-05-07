https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sehirlerin-giris-cikislarina-maliyeci-yollarda-durdurulan-kamyonlarda-irsaliye-fatura-olup-olmadigi-1096005258.html

Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci: Yollarda durdurulan kamyonlarda irsaliye, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor

Şehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci: Yollarda durdurulan kamyonlarda irsaliye, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek

2025-05-07T09:52+0300

2025-05-07T09:52+0300

2025-05-07T09:52+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

denetim

trafik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün katıldığı bir programda kazanıp da vergi vermeyen herkesin radarlarında olduğunu söyledi. Şehir giriş çıkışlarına maliyeciŞimşek, ekiplerin de güçlendirilmesiyle birlikte bütün OSB’lerin, hallerin, şehirlerin giriş ve çıkışlarında sürekli Maliye ayağı olacağını belirterek, “Şu saatte gideyim değil, kalıcı mekân kuracağız” dedi.1 Ocak2tan beri uygulanıyorHürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre bu sistem hayata geçti. Buna göre, vergi denetim ekipleri geçmiş yıllarda yaptığı OSB ya da yol denetimlerini, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sürekli hale getirdi. OSB'de denetim1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar 184 OSB’de 50 bin denetim yapıldığı ve 30 bin tutanak tutulduğu, yol denetimlerinde ise 35 bin denetim yapıldığı kaydedildi. Geçmişte zaman zaman gidilen OSB’lere neredeyse her gün gidildiği belirtilirken, bir süre önce İstanbul’da 18 kapısı olan bir OSB’de yaygın denetim de yapıldığı anlatıldı.Kamyonlar durduruluyor: İrsaliye ve fatura var mı?OSB ya da yollarda yapılan denetimlerde durdurulan kamyonlarda sevk irsaliyesi, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir belge yoksa bunun tutanağı tutuluyor ve bir envanter oluşturuluyor. Malı kimden aldın kime götürüyorsun?Bir kamyon durdurulduğunda taşınan malın kimden alındığı ve kime götürüldüğünün sorulduğunu anlatan uzmanlar, “Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor. Yani sadece yolda yakalayıp durdurmak değil. Amaç alanda zincirleme kayıtdışılığı engellemek” diye konuştular.Yollarda yapılan denetimlerde fatura ve sevk irsaliye kontrolünün yapıldığı, böylece kayıtdışılığın önlenmek istendiği belirtildi. Yollarda denetim için yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıldığı da dile getirilirken, Maliye ekiplerinin tartım yapılan yerlerde vergi denetimi yaptığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/bakan-simsek-enflasyonun-30larin-altina-20lere-inecegini-ongoruyoruz-1095924852.html

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şehir giriş çıkışlarına maliyeci