https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/bakan-simsek-enflasyonun-30larin-altina-20lere-inecegini-ongoruyoruz-1095924852.html
Bakan Şimşek: Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, tek gündemlerinin hayat pahalılığı ile mücadele olduğunu dile... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:23+0300
2025-05-05T12:23+0300
2025-05-05T12:23+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
enflasyon rakamı
enflasyon oranı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Hayat pahalılığı ile mücadele en önemli gündem maddemiz' derken, "Günlük resme baktığınız zaman enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz" dedi. Önemli olan bundan sonraki süreçTGRT Haber'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek, "2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" dedi.Enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruzEnflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerinin altını çizen Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/memur-ve-emeklinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-iste-4-aylik-zam-farki--1095918400.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon rakamı, enflasyon oranı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon rakamı, enflasyon oranı
Bakan Şimşek: Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, tek gündemlerinin hayat pahalılığı ile mücadele olduğunu dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Hayat pahalılığı ile mücadele en önemli gündem maddemiz' derken, "Günlük resme baktığınız zaman enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz" dedi.
Önemli olan bundan sonraki süreç
TGRT Haber'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek, "2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" dedi.
Enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz
Enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerinin altını çizen Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Para politikası etkisi net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu yıl için maliye ve gelirler politikası daha destekleyici bir etki yaratacak.Hizmet enflasyonu yüksek seyrediyor. Genel anlamda mal enflasyonunda yüzde 30 civarına inmiş durumdayız. Enflasyonu nispeten yüksek tutan faktörlerden bir tanesi hizmet enflasyonu. Kira ve eğitim öne çıkıyor. Günlük resme baktığınız zaman enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz."