https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/bakan-simsek-enflasyonun-30larin-altina-20lere-inecegini-ongoruyoruz-1095924852.html

Bakan Şimşek: Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz

Bakan Şimşek: Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, tek gündemlerinin hayat pahalılığı ile mücadele olduğunu dile... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:23+0300

2025-05-05T12:23+0300

2025-05-05T12:23+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

enflasyon

enflasyon rakamı

enflasyon oranı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Hayat pahalılığı ile mücadele en önemli gündem maddemiz' derken, "Günlük resme baktığınız zaman enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz" dedi. Önemli olan bundan sonraki süreçTGRT Haber'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek, "2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" dedi.Enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruzEnflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerinin altını çizen Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/memur-ve-emeklinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-iste-4-aylik-zam-farki--1095918400.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon rakamı, enflasyon oranı