https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/saganak-ve-dolu-yagisi-yurdu-vurdu-evleri-ve-sokaklari-su-basti-1096040044.html

Sağanak ve dolu yağışı yurdu vurdu: Evleri ve sokakları su bastı

Sağanak ve dolu yağışı yurdu vurdu: Evleri ve sokakları su bastı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok ilde cadde ve sokakları su bastı, bazı ev ve iş yerleri... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T20:25+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

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Yurdun birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Edirne, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Karabük’te cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı, çadırlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı. Sinop'ta park halindeki bazı araçların içi çamurla dolarken, halk yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji birçok il için uyarıda bulunurken, belediye ekipleri su taşkınlarına karşı temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

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