https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/saganak-ve-dolu-yagisi-yurdu-vurdu-evleri-ve-sokaklari-su-basti-1096040044.html
Sağanak ve dolu yağışı yurdu vurdu: Evleri ve sokakları su bastı
Sağanak ve dolu yağışı yurdu vurdu: Evleri ve sokakları su bastı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok ilde cadde ve sokakları su bastı, bazı ev ve iş yerleri... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T20:25+0300
2025-05-07T20:25+0300
2025-05-07T20:25+0300
türki̇ye
sel
sel felaketi
yağmur
yağmur suyu
hava
hava sıcaklığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
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Yurdun birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Edirne, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Karabük’te cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı, çadırlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı. Sinop'ta park halindeki bazı araçların içi çamurla dolarken, halk yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji birçok il için uyarıda bulunurken, belediye ekipleri su taşkınlarına karşı temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bir-bolgede-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1095943257.html
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sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, dünya meteoroloji günü, meteoroloji mühendisleri odası
sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, hava, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, dünya meteoroloji günü, meteoroloji mühendisleri odası
Sağanak ve dolu yağışı yurdu vurdu: Evleri ve sokakları su bastı
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok ilde cadde ve sokakları su bastı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Edirne, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Karabük’te yollar göle dönerken, dolu nedeniyle araçlar ve çadırlar hasar aldı.
Yurdun birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Karabük’te cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı, çadırlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.
Sinop'ta park halindeki bazı araçların içi çamurla dolarken, halk yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji birçok il için uyarıda bulunurken, belediye ekipleri su taşkınlarına karşı temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.