https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusyadan-hindistan-ve-pakistana-itidal-cagrisi-1096028065.html
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı
Sputnik Türkiye
Hindistan ve Pakistan arasında yoğunlaşan silahlı eylemlerden derin endişe duyan Rusya’nın, taraflara itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T09:26+0300
2025-05-07T09:26+0300
2025-05-07T14:47+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların endişe yarattığını belirterek her iki tarafa itidal çağrısında bulunduklarını kaydetti.Zaharova, “Pahalgam'da meydana gelen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri çatışmanın şiddetlenmesinden derin endişe duyuyoruz. Rusya terör eylemlerini şiddetle kınıyor, terörün her türlü tezahürüne karşı çıkıyor ve tüm dünya toplumunun bu belayla etkin bir şekilde mücadele etmek üzere güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguluyor. Bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla ilgili tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Yeni Delhi ve İslamabad arasındaki anlaşmazlıkların, 1972 tarihli Simla Anlaşması ve 1999 tarihli Lahor Deklarasyonu hükümlerine uygun olarak, ikili temelde barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulacağını ümit ediyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hindistan-ile-pakistan-arasinda-sicak-saatler-8-kisi-yasamini-yitirdi-1095998218.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hindistan, pakistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hindistan, pakistan
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı
09:26 07.05.2025 (güncellendi: 14:47 07.05.2025)
Hindistan ve Pakistan arasında yoğunlaşan silahlı eylemlerden derin endişe duyan Rusya’nın, taraflara itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların endişe yarattığını belirterek her iki tarafa itidal çağrısında bulunduklarını kaydetti.
Zaharova, “Pahalgam'da meydana gelen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri çatışmanın şiddetlenmesinden derin endişe duyuyoruz. Rusya terör eylemlerini şiddetle kınıyor, terörün her türlü tezahürüne karşı çıkıyor ve tüm dünya toplumunun bu belayla etkin bir şekilde mücadele etmek üzere güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguluyor. Bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla ilgili tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Yeni Delhi ve İslamabad arasındaki anlaşmazlıkların, 1972 tarihli Simla Anlaşması ve 1999 tarihli Lahor Deklarasyonu hükümlerine uygun olarak, ikili temelde barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulacağını ümit ediyoruz” diye ekledi.