Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu’na suikast yapılacak iddiası
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-rusya-batiya-karsi-tarihi-zaferin-esiginde-1096007665.html
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Rusya’nın Batı’ya ‘katılma’ konusunun sonsuza... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T10:27+0300
2025-05-07T10:58+0300
dünya
rusya
aleksandr yakovenko
batı
ukrayna
rusya güvenlik konseyi
rossiya segodnya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102063/64/1020636482_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_843ff2475d7e74f5d8aca5df811f4cd9.jpg
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı ‘Putin Çağı’ başlıklı yazısında, Rusya’nın Batı’ya karşı tarihi zafer kazanma eşiğinde olduğunu söyledi.Yakovenko, “Rusya, ortak bir ideoloji ve yaşam tarzıyla birleşmiş eski dayanışma biçimindeki varlığına son vermekte olan Batı'ya karşı tarihi bir zafer kazanmanın eşiğinde bulunuyor” diye yazdı.Rusya'yı Batı'ya ‘katma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını ve iktidarda kim olursa olsun Rusya yönetiminin Batı merkezciliğine son verildiğini kaydeden Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna çatışmasının, I. Petro dönemindeki modernleşmeden bu yana ilk kez Rusya'nın kültür ve medeniyet açısından kendi geleceğini tayin etmesine yol açtığına dikkat çeken Yakovenko, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html
rusya
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102063/64/1020636482_587:0:3000:1810_1920x0_80_0_0_6237e43ff93d0bed56cb1b1f9ae8293b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, aleksandr yakovenko, batı, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rossiya segodnya
rusya, aleksandr yakovenko, batı, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rossiya segodnya

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde

10:27 07.05.2025 (güncellendi: 10:58 07.05.2025)
© AFP 2023 / JEAN-PIERRE CLATOTRusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AFP 2023 / JEAN-PIERRE CLATOT
Abone ol
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Rusya’nın Batı’ya ‘katılma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını belirtti.
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı ‘Putin Çağı’ başlıklı yazısında, Rusya’nın Batı’ya karşı tarihi zafer kazanma eşiğinde olduğunu söyledi.
Yakovenko, “Rusya, ortak bir ideoloji ve yaşam tarzıyla birleşmiş eski dayanışma biçimindeki varlığına son vermekte olan Batı'ya karşı tarihi bir zafer kazanmanın eşiğinde bulunuyor” diye yazdı.
Rusya'yı Batı'ya ‘katma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını ve iktidarda kim olursa olsun Rusya yönetiminin Batı merkezciliğine son verildiğini kaydeden Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, çok kutuplu bir dünya için küresel gündemi oluşturan bir ülke haline geliyor ve ezilen ülkeler ve halkların yanında yer alarak kalkınmasında ve uluslararası konumlanmasında daha geniş bir rol üstleniyor.
Ukrayna çatışmasının, I. Petro dönemindeki modernleşmeden bu yana ilk kez Rusya'nın kültür ve medeniyet açısından kendi geleceğini tayin etmesine yol açtığına dikkat çeken Yakovenko, şunu ekledi:
Rusya tarihsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık ve özgürlük kazandı.
Aleksandar Vucic, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
DÜNYA
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
08:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала