https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-rusya-batiya-karsi-tarihi-zaferin-esiginde-1096007665.html
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Rusya’nın Batı’ya ‘katılma’ konusunun sonsuza... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T10:27+0300
2025-05-07T10:27+0300
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Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı ‘Putin Çağı’ başlıklı yazısında, Rusya’nın Batı’ya karşı tarihi zafer kazanma eşiğinde olduğunu söyledi.Yakovenko, “Rusya, ortak bir ideoloji ve yaşam tarzıyla birleşmiş eski dayanışma biçimindeki varlığına son vermekte olan Batı'ya karşı tarihi bir zafer kazanmanın eşiğinde bulunuyor” diye yazdı.Rusya'yı Batı'ya ‘katma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını ve iktidarda kim olursa olsun Rusya yönetiminin Batı merkezciliğine son verildiğini kaydeden Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna çatışmasının, I. Petro dönemindeki modernleşmeden bu yana ilk kez Rusya'nın kültür ve medeniyet açısından kendi geleceğini tayin etmesine yol açtığına dikkat çeken Yakovenko, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html
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rusya, aleksandr yakovenko, batı, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rossiya segodnya
rusya, aleksandr yakovenko, batı, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rossiya segodnya
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde
10:27 07.05.2025 (güncellendi: 10:58 07.05.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Rusya’nın Batı’ya ‘katılma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını belirtti.
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı ‘Putin Çağı’ başlıklı yazısında, Rusya’nın Batı’ya karşı tarihi zafer kazanma eşiğinde olduğunu söyledi.
Yakovenko, “Rusya, ortak bir ideoloji ve yaşam tarzıyla birleşmiş eski dayanışma biçimindeki varlığına son vermekte olan Batı'ya karşı tarihi bir zafer kazanmanın eşiğinde bulunuyor” diye yazdı.
Rusya'yı Batı'ya ‘katma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını ve iktidarda kim olursa olsun Rusya yönetiminin Batı merkezciliğine son verildiğini kaydeden Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, çok kutuplu bir dünya için küresel gündemi oluşturan bir ülke haline geliyor ve ezilen ülkeler ve halkların yanında yer alarak kalkınmasında ve uluslararası konumlanmasında daha geniş bir rol üstleniyor.
Ukrayna çatışmasının, I. Petro dönemindeki modernleşmeden bu yana ilk kez Rusya'nın kültür ve medeniyet açısından kendi geleceğini tayin etmesine yol açtığına dikkat çeken Yakovenko, şunu ekledi:
Rusya tarihsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık ve özgürlük kazandı.