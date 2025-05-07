https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-rusya-batiya-karsi-tarihi-zaferin-esiginde-1096007665.html

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Rusya, Batı’ya karşı tarihi zaferin eşiğinde

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Rusya’nın Batı’ya ‘katılma’ konusunun sonsuza... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T10:27+0300

2025-05-07T10:27+0300

2025-05-07T10:58+0300

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Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı ‘Putin Çağı’ başlıklı yazısında, Rusya’nın Batı’ya karşı tarihi zafer kazanma eşiğinde olduğunu söyledi.Yakovenko, “Rusya, ortak bir ideoloji ve yaşam tarzıyla birleşmiş eski dayanışma biçimindeki varlığına son vermekte olan Batı'ya karşı tarihi bir zafer kazanmanın eşiğinde bulunuyor” diye yazdı.Rusya'yı Batı'ya ‘katma’ konusunun sonsuza kadar kapandığını ve iktidarda kim olursa olsun Rusya yönetiminin Batı merkezciliğine son verildiğini kaydeden Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna çatışmasının, I. Petro dönemindeki modernleşmeden bu yana ilk kez Rusya'nın kültür ve medeniyet açısından kendi geleceğini tayin etmesine yol açtığına dikkat çeken Yakovenko, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html

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rusya, aleksandr yakovenko, batı, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rossiya segodnya