https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/nebenzya-rusya-2-dunya-savasi-zaferini-tekelinde-tutmuyor-1096039398.html

Nebenzya: Rusya 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde' tutmuyor

Nebenzya: Rusya 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde' tutmuyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde tutumadığını' belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

vasiliy nebenzya

bm daimi temsilcisi

rusya

2. dünya savaşı

zafer

tekel

sovyetler birliği

rusya federasyonu

bm genel kurulu

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferi ‘tekeline almadığını’, bunu ortak bir zafer olarak gördüğünü söyledi.BM Genel Kurulu’nda 2.Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuşan Nebenzya, “Dost olmayan ülkeleriniddia etmeye çalıştığının aksine, zaferi tekelimizde tutmuyoruz. Bunu ortak bir zafer olarak görüyor ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kazanılmasında önemli katkıları olan tüm eski Sovyetler Birliği halklarını saygıyla anıyoruz” dedi.Nebenzya, Rusya'nın tarihi gerçekleri koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu da vurguladı.

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rusya

sovyetler birliği

rusya federasyonu

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