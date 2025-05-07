https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/nebenzya-rusya-2-dunya-savasi-zaferini-tekelinde-tutmuyor-1096039398.html
Nebenzya: Rusya 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde' tutmuyor
Nebenzya: Rusya 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde' tutmuyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde tutumadığını' belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T20:18+0300
2025-05-07T20:18+0300
2025-05-07T20:17+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm daimi temsilcisi
rusya
2. dünya savaşı
zafer
tekel
sovyetler birliği
rusya federasyonu
bm genel kurulu
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferi ‘tekeline almadığını’, bunu ortak bir zafer olarak gördüğünü söyledi.BM Genel Kurulu’nda 2.Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuşan Nebenzya, “Dost olmayan ülkeleriniddia etmeye çalıştığının aksine, zaferi tekelimizde tutmuyoruz. Bunu ortak bir zafer olarak görüyor ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kazanılmasında önemli katkıları olan tüm eski Sovyetler Birliği halklarını saygıyla anıyoruz” dedi.Nebenzya, Rusya'nın tarihi gerçekleri koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu da vurguladı.
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vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, rusya, 2. dünya savaşı, zafer, tekel, sovyetler birliği, rusya federasyonu, bm genel kurulu, büyük vatanseverlik savaşı
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, rusya, 2. dünya savaşı, zafer, tekel, sovyetler birliği, rusya federasyonu, bm genel kurulu, büyük vatanseverlik savaşı
Nebenzya: Rusya 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde' tutmuyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun 2. Dünya Savaşı zaferini 'tekelinde tutumadığını' belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferi ‘tekeline almadığını’, bunu ortak bir zafer olarak gördüğünü söyledi.
BM Genel Kurulu’nda 2.Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuşan Nebenzya, “Dost olmayan ülkeleriniddia etmeye çalıştığının aksine, zaferi tekelimizde tutmuyoruz. Bunu ortak bir zafer olarak görüyor ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kazanılmasında önemli katkıları olan tüm eski Sovyetler Birliği halklarını saygıyla anıyoruz” dedi.
Nebenzya, Rusya'nın tarihi gerçekleri koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu da vurguladı.