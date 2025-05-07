https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rus-ordusunun-basarili-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-koy-daha-dusmandan-alindi-1096029880.html

Rus ordusunun başarılı harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha düşmandan alındı

Rus ordusunun başarılı harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha düşmandan alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T15:15+0300

2025-05-07T15:15+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) askeri grubu, DHC'nin Lipovoye köyünü aktif ve kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1580'den fazla asker, 4 tank ve 26 zırhlı savaş aracı yitirdi.Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 149 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA üsleri, hava üsleri altyapı tesisleri, insansız hücumbot ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca 5 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze, 6 adet JDAM güdümlü hava bombası, 2 adet HIMARS roketi ve 524 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/papa-francisin-yayinlanmayan-roportaji-ukrayna-ve-rusya-kardes-halklar-1096009318.html

rusya

ukrayna

donbass

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat