https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rus-ordusunun-basarili-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-koy-daha-dusmandan-alindi-1096029880.html
Rus ordusunun başarılı harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha düşmandan alındı
Rus ordusunun başarılı harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha düşmandan alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T15:15+0300
2025-05-07T15:15+0300
2025-05-07T15:13+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) askeri grubu, DHC'nin Lipovoye köyünü aktif ve kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1580'den fazla asker, 4 tank ve 26 zırhlı savaş aracı yitirdi.Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 149 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA üsleri, hava üsleri altyapı tesisleri, insansız hücumbot ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca 5 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze, 6 adet JDAM güdümlü hava bombası, 2 adet HIMARS roketi ve 524 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/papa-francisin-yayinlanmayan-roportaji-ukrayna-ve-rusya-kardes-halklar-1096009318.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
Rus ordusunun başarılı harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir köy daha düşmandan alındı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) askeri grubu, DHC'nin Lipovoye köyünü aktif ve kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1580'den fazla asker, 4 tank ve 26 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 149 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA üsleri, hava üsleri altyapı tesisleri, insansız hücumbot ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ayrıca 5 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze, 6 adet JDAM güdümlü hava bombası, 2 adet HIMARS roketi ve 524 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.