https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/papa-francisin-yayinlanmayan-roportaji-ukrayna-ve-rusya-kardes-halklar-1096009318.html
Papa Francis’in yayınlanmayan röportajı: Ukrayna ve Rusya kardeş halklar
Papa Francis’in yayınlanmayan röportajı: Ukrayna ve Rusya kardeş halklar
Sputnik Türkiye
Ukrayna müzakerelerine destek veren Papa Fransic, kitle imha silah üretim ve kullanımının kabul edilemez olduğunu belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T11:32+0300
2025-05-07T11:32+0300
2025-05-07T11:30+0300
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Katolik Kilisesi lideri, ölmeden önce Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için müzakerelere ihtiyaç olduğunu söyledi.Papa Francis, “Ukrayna ve Rusya kardeş halklar ve komşulardır. Coğrafya nedeniyle her zaman ve her koşulda komşu olarak kalacaklar” ifadesini kullandı.Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı değerlendiren Francis, “Rahipler, sıradan insanlar gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde dini ve hatta siyasi görüşleri nedeniyle zulüm görmemeli. Manastırlar ve tapınaklar dokunulmaz olmalı” dedi.Modern ekonominin giderek askerileştiğini ve bunun bedelinini gelecek nesillerin ödemek zorunda kalacağını kaydeden Katolik Kilisesi lideri, “Saldırgan silah türleri ahlak dışı. Kitle imha silahları üretmek ve kullanmak kabul edilemez” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-rusya-batiya-karsi-tarihi-zaferin-esiginde-1096007665.html
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papa francis, rusya, ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi
papa francis, rusya, ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi
Papa Francis’in yayınlanmayan röportajı: Ukrayna ve Rusya kardeş halklar
Ukrayna müzakerelerine destek veren Papa Fransic, kitle imha silah üretim ve kullanımının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Katolik Kilisesi lideri, ölmeden önce Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için müzakerelere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Papa Francis, “Ukrayna ve Rusya kardeş halklar ve komşulardır. Coğrafya nedeniyle her zaman ve her koşulda komşu olarak kalacaklar” ifadesini kullandı.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı değerlendiren Francis, “Rahipler, sıradan insanlar gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde dini ve hatta siyasi görüşleri nedeniyle zulüm görmemeli. Manastırlar ve tapınaklar dokunulmaz olmalı” dedi.
Modern ekonominin giderek askerileştiğini ve bunun bedelinini gelecek nesillerin ödemek zorunda kalacağını kaydeden Katolik Kilisesi lideri, “Saldırgan silah türleri ahlak dışı. Kitle imha silahları üretmek ve kullanmak kabul edilemez” diye ekledi.