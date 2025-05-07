https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rapci-sansar-salvoya-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-babasini-darp-etmekle-suclaniyordu-1096034298.html

Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,

Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,

Sputnik Türkiye

Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi için 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ünlü rapçinin cezası ertelendi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T17:28+0300

2025-05-07T17:28+0300

2025-05-07T17:41+0300

yaşam

sansar salvo

ekincan arslan

tutuklama

tahliye

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"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelendi. İddiaları reddettiAnadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada iddiaları reddeden Arslan, olay günü babasının evine video çekip itiraf almak için gittiğini öne sürerek, şunları söyledi:"Babam eski avukattır. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve eski kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altında almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Bir hırgür oldu, yakasına yapıştım ama ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle video koydum ama sonrasında videoyu sildim. Bu video sadece bir kaç saat kaldı."Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadı. Kararını açıklayan mahkeme ünlü rapçiyi önce 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme ünlü ismin cezasını erteleyerek tahliyesine karar verdi. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan kimdir?Adrenalin, Şimdi Sans ve Seremoni Efendisi adlı albümleriyle tanınan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılındaki Adrenalin albümüyle dikkatleri çekti. Bir sonraki yıl Seremoni Efendisi adlı rap albümüyle ününü pekiştirdi.Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalandı ve 3 yıl kadar tedavi gördü."Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km." ve "Psikopat Yazar" adlı parçaları en çok sevilenler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/babasina-siddet-uygulamisti-sansar-salvo-gozaltina-alindi-1095394278.html

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