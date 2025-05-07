Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rapci-sansar-salvoya-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-babasini-darp-etmekle-suclaniyordu-1096034298.html
Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,
Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,
Sputnik Türkiye
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi için 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ünlü rapçinin cezası ertelendi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T17:28+0300
2025-05-07T17:41+0300
yaşam
sansar salvo
ekincan arslan
tutuklama
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045457_0:14:1851:1055_1920x0_80_0_0_04e52569202c55c54b0f3d931a0b4a3b.png
"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelendi. İddiaları reddettiAnadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada iddiaları reddeden Arslan, olay günü babasının evine video çekip itiraf almak için gittiğini öne sürerek, şunları söyledi:"Babam eski avukattır. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve eski kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altında almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Bir hırgür oldu, yakasına yapıştım ama ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle video koydum ama sonrasında videoyu sildim. Bu video sadece bir kaç saat kaldı."Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadı. Kararını açıklayan mahkeme ünlü rapçiyi önce 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme ünlü ismin cezasını erteleyerek tahliyesine karar verdi. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan kimdir?Adrenalin, Şimdi Sans ve Seremoni Efendisi adlı albümleriyle tanınan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılındaki Adrenalin albümüyle dikkatleri çekti. Bir sonraki yıl Seremoni Efendisi adlı rap albümüyle ününü pekiştirdi.Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalandı ve 3 yıl kadar tedavi gördü."Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km." ve "Psikopat Yazar" adlı parçaları en çok sevilenler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/babasina-siddet-uygulamisti-sansar-salvo-gozaltina-alindi-1095394278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045457_212:0:1637:1069_1920x0_80_0_0_3abb859799ff8b5fdf29cdd5039c5ed7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sansar salvo tahliye , sansar salvo kimdir, sansar salvo tutuklu mu, sansar salvo neden tutuklandı
sansar salvo tahliye , sansar salvo kimdir, sansar salvo tutuklu mu, sansar salvo neden tutuklandı

Rapçi Sansar Salvo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası: Babasını darp etmekle suçlanıyordu,

17:28 07.05.2025 (güncellendi: 17:41 07.05.2025)
© Sansar SalvoSansar Salvo
Sansar Salvo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sansar Salvo
Abone ol
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi için 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ünlü rapçinin cezası ertelendi.
"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelendi.

İddiaları reddetti

Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada iddiaları reddeden Arslan, olay günü babasının evine video çekip itiraf almak için gittiğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Babam eski avukattır. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve eski kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altında almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Bir hırgür oldu, yakasına yapıştım ama ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle video koydum ama sonrasında videoyu sildim. Bu video sadece bir kaç saat kaldı."
Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadı. Kararını açıklayan mahkeme ünlü rapçiyi önce 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme ünlü ismin cezasını erteleyerek tahliyesine karar verdi.

Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan kimdir?

Adrenalin, Şimdi Sans ve Seremoni Efendisi adlı albümleriyle tanınan Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılındaki Adrenalin albümüyle dikkatleri çekti. Bir sonraki yıl Seremoni Efendisi adlı rap albümüyle ününü pekiştirdi.Sansar Salvo, 2010 yılında kansere yakalandı ve 3 yıl kadar tedavi gördü.
"Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km." ve "Psikopat Yazar" adlı parçaları en çok sevilenler arasında yer aldı.
Sansar Salvo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
TÜRKİYE
Babasına şiddet uygulamıştı: Sansar Salvo tutuklandı
15 Nisan, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала