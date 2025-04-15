https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/babasina-siddet-uygulamisti-sansar-salvo-gozaltina-alindi-1095394278.html

Babasına şiddet uygulamıştı: Sansar Salvo gözaltına alındı

Babasına şiddet uygulamıştı: Sansar Salvo gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rap dünyasında Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan, vesayetinin ailesine verilmesinin ardından babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T09:21+0300

2025-04-15T09:21+0300

2025-04-15T09:56+0300

türki̇ye

rap

sansar salvo

şiddet

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Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, sosyal medya hesabından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı anları içeren videoları paylaştı. Görüntülerde Arslan’ın babasına, “Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın seni öldürürüm” dediği net bir şekilde duyuluyor. Söz konusu video kısa sürede büyük tepki topladı.Vesayet kararının ardından geldiİddiaya göre, mahkeme tarafından vesayet hakkı babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin’e verilince, Arslan bu karara öfkelendi. Kararın ardından babasına yönelik şiddet uyguladığı anları kendisi kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşması, olayın yankı bulmasını sağladı.Gözaltına alındıSosyal medyada paylaşılan video üzerine yapılan çok sayıda ihbarın ardından, polis ekipleri harekete geçti. Gelen tepkiler ihbar olarak değerlendirildi ve Sansar Salvo, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.'Para için hayatımı mahvettiler' dediGözaltına alındıktan sonra da sosyal medya hesabını aktif kullanan Arslan, “Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sansar-salvo-babasini-dovup-goruntuleri-hesabindan-yayinladi-1095378875.html

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