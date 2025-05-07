https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-ve-maduro-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1096038401.html

Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T18:43+0300

2025-05-07T18:43+0300

2025-05-07T18:49+0300

dünya

vladimir putin

nicolas maduro

rusya

venezüella

moskova

caracas

kremlin

yuriy uşakov

dmitriy peskov

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin uzun vadeli bir perspektifi hedeflediğini ve ikili gündemdeki tüm kilit konuları kapsadığını söyledi.İki lider arasında imzalanan anlaşmada öne çıkan başlıklar şöyle:İki lider arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme iki saatten fazla sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kapsamlı bir görüşme olduğunu, devlet başkanlarının enerji alanında iş birliğinin spesifik konuları da dahil olmak üzere gündemin tüm konularını ele aldıklarını söyledi.Putin daha önce Moskova ve Caracas arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin uzun vadede çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtmişti.Aralarında bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bir heyetle Moskova’ya gelen Maduro, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/estonya-9-mayis-zafer-gunu-kutlamalari-icin-moskovaya-giden-ucaklara-hava-sahasini-kapatti-1096037252.html

rusya

venezüella

moskova

caracas

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vladimir putin, nicolas maduro, rusya, venezüella, moskova, caracas, kremlin, yuriy uşakov, dmitriy peskov, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs