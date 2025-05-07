Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-ve-maduro-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1096038401.html
Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T18:43+0300
2025-05-07T18:49+0300
dünya
vladimir putin
nicolas maduro
rusya
venezüella
moskova
caracas
kremlin
yuriy uşakov
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081789766_0:92:3317:1958_1920x0_80_0_0_667df3db6b9b20e467bb3701c0027a1a.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin uzun vadeli bir perspektifi hedeflediğini ve ikili gündemdeki tüm kilit konuları kapsadığını söyledi.İki lider arasında imzalanan anlaşmada öne çıkan başlıklar şöyle:İki lider arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme iki saatten fazla sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kapsamlı bir görüşme olduğunu, devlet başkanlarının enerji alanında iş birliğinin spesifik konuları da dahil olmak üzere gündemin tüm konularını ele aldıklarını söyledi.Putin daha önce Moskova ve Caracas arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin uzun vadede çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtmişti.Aralarında bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bir heyetle Moskova’ya gelen Maduro, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/estonya-9-mayis-zafer-gunu-kutlamalari-icin-moskovaya-giden-ucaklara-hava-sahasini-kapatti-1096037252.html
rusya
venezüella
moskova
caracas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081789766_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_d7c60df27eae228272821c90403cef56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, nicolas maduro, rusya, venezüella, moskova, caracas, kremlin, yuriy uşakov, dmitriy peskov, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs
vladimir putin, nicolas maduro, rusya, venezüella, moskova, caracas, kremlin, yuriy uşakov, dmitriy peskov, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs

Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

18:43 07.05.2025 (güncellendi: 18:49 07.05.2025)
© Sputnik / Evgeny Biyatov Nicolas Maduro - Vladimir Putin
Nicolas Maduro - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzaladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin uzun vadeli bir perspektifi hedeflediğini ve ikili gündemdeki tüm kilit konuları kapsadığını söyledi.
İki lider arasında imzalanan anlaşmada öne çıkan başlıklar şöyle:
Düzenli ve yakın siyasi-diplomatik diyaloğu sürdürmek.
Savunma alanındaki ilişkileri geliştirmek.
Tek taraflı yaptırımlara, BM Şartı ihlallerine ve neo-sömürgecilik tezahürlerine kararlılıkla karşı çıkmak.
İki ülkenin savunma kabiliyetinin ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla askeri-teknik işbirliğini ilerletmek.
Silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında işbirliği yapmak;
Sağlık alanında iş birliğini genişletmek.
İki lider arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme iki saatten fazla sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kapsamlı bir görüşme olduğunu, devlet başkanlarının enerji alanında iş birliğinin spesifik konuları da dahil olmak üzere gündemin tüm konularını ele aldıklarını söyledi.
Putin daha önce Moskova ve Caracas arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin uzun vadede çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtmişti.
Aralarında bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bir heyetle Moskova’ya gelen Maduro, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
DÜNYA
Estonya, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya giden uçaklara hava sahasını kapattı
18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала