https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-ve-maduro-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1096038401.html
Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T18:43+0300
2025-05-07T18:43+0300
2025-05-07T18:49+0300
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venezüella
moskova
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yuriy uşakov
dmitriy peskov
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin uzun vadeli bir perspektifi hedeflediğini ve ikili gündemdeki tüm kilit konuları kapsadığını söyledi.İki lider arasında imzalanan anlaşmada öne çıkan başlıklar şöyle:İki lider arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme iki saatten fazla sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kapsamlı bir görüşme olduğunu, devlet başkanlarının enerji alanında iş birliğinin spesifik konuları da dahil olmak üzere gündemin tüm konularını ele aldıklarını söyledi.Putin daha önce Moskova ve Caracas arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin uzun vadede çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtmişti.Aralarında bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bir heyetle Moskova’ya gelen Maduro, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/estonya-9-mayis-zafer-gunu-kutlamalari-icin-moskovaya-giden-ucaklara-hava-sahasini-kapatti-1096037252.html
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vladimir putin, nicolas maduro, rusya, venezüella, moskova, caracas, kremlin, yuriy uşakov, dmitriy peskov, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs
vladimir putin, nicolas maduro, rusya, venezüella, moskova, caracas, kremlin, yuriy uşakov, dmitriy peskov, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs
Putin ve Maduro stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
18:43 07.05.2025 (güncellendi: 18:49 07.05.2025)
Rusya lideri Vladimir Putin ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzaladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin uzun vadeli bir perspektifi hedeflediğini ve ikili gündemdeki tüm kilit konuları kapsadığını söyledi.
İki lider arasında imzalanan anlaşmada öne çıkan başlıklar şöyle:
Düzenli ve yakın siyasi-diplomatik diyaloğu sürdürmek.
Savunma alanındaki ilişkileri geliştirmek.
Tek taraflı yaptırımlara, BM Şartı ihlallerine ve neo-sömürgecilik tezahürlerine kararlılıkla karşı çıkmak.
İki ülkenin savunma kabiliyetinin ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla askeri-teknik işbirliğini ilerletmek.
Silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında işbirliği yapmak;
Sağlık alanında iş birliğini genişletmek.
İki lider arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme iki saatten fazla sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kapsamlı bir görüşme olduğunu, devlet başkanlarının enerji alanında iş birliğinin spesifik konuları da dahil olmak üzere gündemin tüm konularını ele aldıklarını söyledi.
Putin daha önce Moskova ve Caracas arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin uzun vadede çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını belirtmişti.
Aralarında bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bir heyetle Moskova’ya gelen Maduro, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.