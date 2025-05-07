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Estonya, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya giden uçaklara hava sahasını kapattı
Estonya, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya giden uçaklara hava sahasını kapattı
Sputnik Türkiye
Estonya’nın, Küba ve Brezilya başta olmak üzere 9 Mayıs Zafer Bayramı 80. yıldönümü kutlamaları için Moskova'ya sefer yapan uçaklara hava sahasını kapattığı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T18:00+0300
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estonya
rusya
moskova
9 mayıs zafer bayramı
küba
brezilya
uçuş yasağı
brezilya devlet başkanı
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Estonya televizyonu ERR’nin Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’ya atıfla bildirdiği üzere Estonya, Küba ve Brezilya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı 80. yıldönümü kutlamaları için Moskova'ya sefer yapan uçaklarının hava sahasını kullanmalarını yasakladı.Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna’nın açıklamasının alıntılandığı haberde, “Estonya, Küba ve Brezilya'dan Moskova’ya ve geri giden VIP uçuşları yasaklamış bulunuyor ve 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya giden hiçbir VIP uçuşuna izin verilmeyecek veya gerekirse (verilmiş izin) askıya alınacak” ifadeleri kullanıldı.Tsahkna, Estonya'nın özellikle 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni kapsamında Moskova'ya ve Moskova'dan yapılacak uçuşlara hava sahasının kullanılmasını yasakladığını vurguladı.Bu arada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ise birkaç gündür Rusya'da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/usakov-9-mayis-zafer-gununde-29-yabanci-liderin-moskovaya-gelmesini-bekliyoruz-1095985498.html
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estonya, rusya, moskova, 9 mayıs zafer bayramı, küba, brezilya, uçuş yasağı, brezilya devlet başkanı, luiz inacio lula da silva, miguel diaz-canel, margus tsahkna
estonya, rusya, moskova, 9 mayıs zafer bayramı, küba, brezilya, uçuş yasağı, brezilya devlet başkanı, luiz inacio lula da silva, miguel diaz-canel, margus tsahkna

Estonya, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya giden uçaklara hava sahasını kapattı

18:00 07.05.2025
© Sputnik / Илья ПиталевHavada uçak
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Estonya’nın, Küba ve Brezilya başta olmak üzere 9 Mayıs Zafer Bayramı 80. yıldönümü kutlamaları için Moskova'ya sefer yapan uçaklara hava sahasını kapattığı öğrenildi.
Estonya televizyonu ERR’nin Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’ya atıfla bildirdiği üzere Estonya, Küba ve Brezilya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı 80. yıldönümü kutlamaları için Moskova'ya sefer yapan uçaklarının hava sahasını kullanmalarını yasakladı.
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna’nın açıklamasının alıntılandığı haberde, “Estonya, Küba ve Brezilya'dan Moskova’ya ve geri giden VIP uçuşları yasaklamış bulunuyor ve 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya giden hiçbir VIP uçuşuna izin verilmeyecek veya gerekirse (verilmiş izin) askıya alınacak” ifadeleri kullanıldı.
Tsahkna, Estonya'nın özellikle 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni kapsamında Moskova'ya ve Moskova'dan yapılacak uçuşlara hava sahasının kullanılmasını yasakladığını vurguladı.

9 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenecek geçit törenine Moskova'ya gitmek için Estonya hava sahasının kullanılması mümkün değildir ve Estonya, bu etkinliğin düzenlenmesini hiçbir şekilde desteklemeyi düşünmüyor.

Bu arada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ise birkaç gündür Rusya'da bulunuyor.
Kızıl Meydan 9 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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