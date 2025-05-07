https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/moskovadaki-9-mayis-zafer-gecidine-hangi-ulkelerin-temsilcileri-katilacak-1096036399.html
Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne hangi ülkelerin temsilcileri katılacak?
Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne hangi ülkelerin temsilcileri katılacak?
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Geçidi'ne 29 yabancı liderin katılmasını beklediklerini... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T17:58+0300
2025-05-07T17:58+0300
2025-05-07T17:58+0300
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i̇nfografi̇k
yuriy uşakov
moskova
çin
nikaragua
9 mayıs zafer bayramı
zafer günü
geçit töreni
rusya
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Brezilya, Çin, Filistin ve Mısır liderlerinin Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacağını anlatan Uşakov, Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika'nın üst düzey heyetlerle temsil edileceğinin altını çizdi. Uşakov, 9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birliklerinin Kızıl Meydan'da yürüyeceğini vurguladı.Zafer Geçidi'ne katılacak ülkelerin temsilcilerine ilişkin bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
moskova
çin
nikaragua
rusya
kızıl meydan
mısır
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i̇nfografi̇k, yuriy uşakov, moskova, çin, nikaragua, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, geçit töreni, rusya, kızıl meydan, mısır, инфографика
i̇nfografi̇k, yuriy uşakov, moskova, çin, nikaragua, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, geçit töreni, rusya, kızıl meydan, mısır, инфографика
Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne hangi ülkelerin temsilcileri katılacak?
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Geçidi'ne 29 yabancı liderin katılmasını beklediklerini söyledi.
Brezilya, Çin, Filistin ve Mısır liderlerinin Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacağını anlatan Uşakov, Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika'nın üst düzey heyetlerle temsil edileceğinin altını çizdi.
Uşakov, 9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birliklerinin Kızıl Meydan'da yürüyeceğini vurguladı.
Zafer Geçidi'ne katılacak ülkelerin temsilcilerine ilişkin bilgi, Sputnik'in infografiğinde.