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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: MEB’den yeni lise eğitimi modeli masada
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: MEB’den yeni lise eğitimi modeli masada
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıllık zorunlu lise eğitimi sistemini esnetmeyi gündemine aldığı açıklandı. Masadaki üç yeni modelle birlikte ders yükünün... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T08:33+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
lise eğitimi modeli
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimi konusunu yeniden ele aldı. Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dikkate alan Bakanlık, mevcut 4 yıllık lise eğitiminde değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor. Amaç, ders yoğunluğunu azaltmak ve lise son sınıfta öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini daha esnek bir yapıya kavuşturmak olduğu ifade edildi.Sabah gazetesinin haberine göre MEB’in gündeminde üç farklı model bulunuyor:Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı televizyon programında şu açıklamayı yapmıştı:
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milli eğitim bakanlığı (meb), lise eğitimi modeli, zorunlu eğitim, müfredat, müfredat, lise müfredatı
milli eğitim bakanlığı (meb), lise eğitimi modeli, zorunlu eğitim, müfredat, müfredat, lise müfredatı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: MEB’den yeni lise eğitimi modeli masada

08:33 07.05.2025
© AA / Semih ŞahinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Semih Şahin
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Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıllık zorunlu lise eğitimi sistemini esnetmeyi gündemine aldığı açıklandı. Masadaki üç yeni modelle birlikte ders yükünün azaltılması ve merkezi sınav baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimi konusunu yeniden ele aldı. Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dikkate alan Bakanlık, mevcut 4 yıllık lise eğitiminde değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor. Amaç, ders yoğunluğunu azaltmak ve lise son sınıfta öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini daha esnek bir yapıya kavuşturmak olduğu ifade edildi.
Sabah gazetesinin haberine göre MEB’in gündeminde üç farklı model bulunuyor:
3+1 Modeli: Lise eğitiminin ilk üç yılının zorunlu tutulması, 12’nci sınıfın ise üniversiteye hazırlık yılı olarak yapılandırılması öngörülüyor. Bu modelde 11’inci sınıf sonunda öğrencilere lise diploması verilebilecek.
2+2 Modeli: İlk iki yılın ardından öğrenciler lise diploması alabilecek. Akademik olarak devam etmek isteyenler için iki yıl daha sürecek bir üst eğitim imkânı tanınacak.
Yaş Modeli: Lise eğitimi yaş temelli olarak yeniden düzenlenecek. 16 yaşını dolduran öğrenciler zorunlu eğitimin dışında kalabilecek. Bir diğer öneri ise lise eğitiminin tamamen zorunluluk kapsamından çıkarılması.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı televizyon programında şu açıklamayı yapmıştı:

''Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikle eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar. Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Ortaya çıkan formüller var. Biz Bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz.''

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