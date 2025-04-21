https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/meb-15-bin-ogretmen-alimi-basladi-basvuru-sartlari-ve-tarihler-aciklandi-1095558991.html
MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı
MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, KPSS puanlarına göre iki aşamalı sistemle başvuru yapacak... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T15:03+0300
2025-04-21T15:03+0300
2025-04-21T15:03+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
kpss
öğretmen atamaları
kontenjan
boş kontenjan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular, iki aşamada alınacak: ilki başvuru, ikincisi tercih başvurusu.Elektronik başvuru adresi ve yöntemiAdaylar başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecek. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.KPSS şartı: En az 50 puanBaşvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.Sözlü sınav merkezleri, adayların başvurduğu atama alanlarına göre belirlenecek. Bu sebeple adaylardan ayrıca bir sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.En fazla kontenjan hangi branşlarda?Branş bazlı kontenjan dağılımında en fazla atama şu alanlarda olacak:Birinci sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor. Bu branşı özel eğitim öğretmenliği, ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Bu beş branş, toplam kontenjanın büyük bölümünü oluşturuyor.Başvuruda nelere dikkat edilmeli?Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/meb-acikladi-ogretmen-aliminda-hangi-branslarda-kac-kontenjan-var-1095507009.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b80259ab60e8bfbed3bb4ffbd0134b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sözleşmeli öğretmen ataması 2025, meb öğretmen alımı, kpss 2024 puan şartı, ilkatama meb başvuru ekranı, öğretmen alımı branş dağılımı, sözlü sınav tarihi, 15 bin öğretmen alımı, meb başvuru şartları
sözleşmeli öğretmen ataması 2025, meb öğretmen alımı, kpss 2024 puan şartı, ilkatama meb başvuru ekranı, öğretmen alımı branş dağılımı, sözlü sınav tarihi, 15 bin öğretmen alımı, meb başvuru şartları
MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, KPSS puanlarına göre iki aşamalı sistemle başvuru yapacak. Başvurular 5 Mayıs 2025’e kadar sürecek. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü alanlarına ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular, iki aşamada alınacak: ilki başvuru, ikincisi tercih başvurusu.
Elektronik başvuru adresi ve yöntemi
Adaylar başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecek. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.
KPSS şartı: En az 50 puan
Başvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.
Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi, Din Kültürü, İngilizce ve İmam Hatip Meslek Dersleri alanlarında KPSSP121,
Almanca, Arapça ve Rusça alanlarında KPSSP120,
Diğer branşlarda ise KPSSP10 puan türü dikkate alınacak.
Sözlü sınav merkezleri, adayların başvurduğu atama alanlarına göre belirlenecek. Bu sebeple adaylardan ayrıca bir sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.
En fazla kontenjan hangi branşlarda?
Branş bazlı kontenjan dağılımında en fazla atama şu alanlarda olacak:
Birinci sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor. Bu branşı özel eğitim öğretmenliği, ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Bu beş branş, toplam kontenjanın büyük bölümünü oluşturuyor.
Başvuruda nelere dikkat edilmeli?
Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar şunlar:
KPSS puan türünün doğru seçilmesi,
Elektronik formun eksiksiz doldurulması,
Başvuru süresinin geçirilmemesi (son tarih: 5 Mayıs 2025, 16.00
),
Tercih işlemlerinin daha sonra ayrıca yapılacağı bilinmeli.