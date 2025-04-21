https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/meb-15-bin-ogretmen-alimi-basladi-basvuru-sartlari-ve-tarihler-aciklandi-1095558991.html

MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı

MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, KPSS puanlarına göre iki aşamalı sistemle başvuru yapacak... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T15:03+0300

2025-04-21T15:03+0300

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türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

kpss

öğretmen atamaları

kontenjan

boş kontenjan

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular, iki aşamada alınacak: ilki başvuru, ikincisi tercih başvurusu.Elektronik başvuru adresi ve yöntemiAdaylar başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecek. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.KPSS şartı: En az 50 puanBaşvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.Sözlü sınav merkezleri, adayların başvurduğu atama alanlarına göre belirlenecek. Bu sebeple adaylardan ayrıca bir sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.En fazla kontenjan hangi branşlarda?Branş bazlı kontenjan dağılımında en fazla atama şu alanlarda olacak:Birinci sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor. Bu branşı özel eğitim öğretmenliği, ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Bu beş branş, toplam kontenjanın büyük bölümünü oluşturuyor.Başvuruda nelere dikkat edilmeli?Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/meb-acikladi-ogretmen-aliminda-hangi-branslarda-kac-kontenjan-var-1095507009.html

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