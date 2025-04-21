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MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı
MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, KPSS puanlarına göre iki aşamalı sistemle başvuru yapacak... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular, iki aşamada alınacak: ilki başvuru, ikincisi tercih başvurusu.Elektronik başvuru adresi ve yöntemiAdaylar başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecek. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.KPSS şartı: En az 50 puanBaşvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.Sözlü sınav merkezleri, adayların başvurduğu atama alanlarına göre belirlenecek. Bu sebeple adaylardan ayrıca bir sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.En fazla kontenjan hangi branşlarda?Branş bazlı kontenjan dağılımında en fazla atama şu alanlarda olacak:Birinci sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor. Bu branşı özel eğitim öğretmenliği, ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Bu beş branş, toplam kontenjanın büyük bölümünü oluşturuyor.Başvuruda nelere dikkat edilmeli?Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar şunlar:
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sözleşmeli öğretmen ataması 2025, meb öğretmen alımı, kpss 2024 puan şartı, ilkatama meb başvuru ekranı, öğretmen alımı branş dağılımı, sözlü sınav tarihi, 15 bin öğretmen alımı, meb başvuru şartları
sözleşmeli öğretmen ataması 2025, meb öğretmen alımı, kpss 2024 puan şartı, ilkatama meb başvuru ekranı, öğretmen alımı branş dağılımı, sözlü sınav tarihi, 15 bin öğretmen alımı, meb başvuru şartları

MEB 15 bin öğretmen alımı başladı: Başvuru şartları ve tarihler açıklandı

15:03 21.04.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, KPSS puanlarına göre iki aşamalı sistemle başvuru yapacak. Başvurular 5 Mayıs 2025’e kadar sürecek. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü alanlarına ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda başvurularını yapabilecek. Başvurular, iki aşamada alınacak: ilki başvuru, ikincisi tercih başvurusu.

Elektronik başvuru adresi ve yöntemi

Adaylar başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecek. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.

KPSS şartı: En az 50 puan

Başvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş olması ve ilgili puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.
Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi, Din Kültürü, İngilizce ve İmam Hatip Meslek Dersleri alanlarında KPSSP121,
Almanca, Arapça ve Rusça alanlarında KPSSP120,
Diğer branşlarda ise KPSSP10 puan türü dikkate alınacak.
Sözlü sınav merkezleri, adayların başvurduğu atama alanlarına göre belirlenecek. Bu sebeple adaylardan ayrıca bir sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

En fazla kontenjan hangi branşlarda?

Branş bazlı kontenjan dağılımında en fazla atama şu alanlarda olacak:
Birinci sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor. Bu branşı özel eğitim öğretmenliği, ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Bu beş branş, toplam kontenjanın büyük bölümünü oluşturuyor.

Başvuruda nelere dikkat edilmeli?

Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar şunlar:
KPSS puan türünün doğru seçilmesi,
Elektronik formun eksiksiz doldurulması,
Başvuru süresinin geçirilmemesi (son tarih: 5 Mayıs 2025, 16.00),
Tercih işlemlerinin daha sonra ayrıca yapılacağı bilinmeli.
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
TÜRKİYE
MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?
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