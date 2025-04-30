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Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?
Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?
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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklayacağını duyurdu. Er, yedek subay... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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MSB, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını bugün e-Devlet üzerinden açıklayacak.Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre, Mayıs celbine ait askerlik yerleri 30 Nisan 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçlar yalnızca e-Devlet'te, 'Er/Yedek Subay/Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu' başlıkları altında görüntülenebileceği belirtildi.Asker sevk tarihleri ne zaman?Sevk belgeleri, ilk grup için hemen, diğer gruplar için sevk tarihinden 10 gün önce alınabileceği açıklandı. Daha önce sınıflandırılıp birliğe katılmayan adayların ise er statüsünde askere alınacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi--1093159225.html
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askerlik, bedelli askerlik, zorunlu askerlik, zorunlu askerlik, askerlik şubesi, profesyonel askerlik, askerlik teklifi, askerlik şubesi, milli savunma bakanlığı (msb)
askerlik, bedelli askerlik, zorunlu askerlik, zorunlu askerlik, askerlik şubesi, profesyonel askerlik, askerlik teklifi, askerlik şubesi, milli savunma bakanlığı (msb)

Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

00:07 30.04.2025
© AAAskerlik
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklayacağını duyurdu. Er, yedek subay ve astsubay adayları, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet adresinden sonuçları sorgulayabileceği belirtildi.
MSB, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını bugün e-Devlet üzerinden açıklayacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre, Mayıs celbine ait askerlik yerleri 30 Nisan 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçlar yalnızca e-Devlet'te, 'Er/Yedek Subay/Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu' başlıkları altında görüntülenebileceği belirtildi.

Asker sevk tarihleri ne zaman?

Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 8 Mayıs 2025
Er (2. Grup): 12 Haziran 2025
Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025
Sevk belgeleri, ilk grup için hemen, diğer gruplar için sevk tarihinden 10 gün önce alınabileceği açıklandı. Daha önce sınıflandırılıp birliğe katılmayan adayların ise er statüsünde askere alınacağı ifade edildi.
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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Askerlik yerleri açıklandı: Şubat celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
29 Ocak, 11:01
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