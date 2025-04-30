https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/mayis-ayi-askerlik-celp-ve-sevk-tarihleri-aciklandi-mi-siniflandirma-sonuclari-nasil-ogrenilir-1095790373.html

Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklayacağını duyurdu. Er, yedek subay... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T00:07+0300

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askerlik şubesi

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB, 2025 Mayıs dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını bugün e-Devlet üzerinden açıklayacak.Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre, Mayıs celbine ait askerlik yerleri 30 Nisan 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçlar yalnızca e-Devlet'te, 'Er/Yedek Subay/Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu' başlıkları altında görüntülenebileceği belirtildi.Asker sevk tarihleri ne zaman?Sevk belgeleri, ilk grup için hemen, diğer gruplar için sevk tarihinden 10 gün önce alınabileceği açıklandı. Daha önce sınıflandırılıp birliğe katılmayan adayların ise er statüsünde askere alınacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi--1093159225.html

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