https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/gaziosmanpasada-insaat-sahasinin-yaninda-bulunan-yol-coktu-1095992608.html
Gaziosmanpaşa'da inşaat sahasının yanında bulunan yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da inşaat sahasının yanında bulunan yol çöktü
Sputnik Türkiye
İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü. İGDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T19:37+0300
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Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.Çökme nedeniyle bölgedeki doğalgaz hattı zarar gördü. Alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/34-yillik-tekstil-firmasi-konkordato-ilan-etti-organik-ve-geri-donusturulmus-kumas-uretiyordu-1095988225.html
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i̇gdaş, i̇stanbul, türkiye
Gaziosmanpaşa'da inşaat sahasının yanında bulunan yol çöktü
19:37 06.05.2025 (güncellendi: 19:42 06.05.2025)
İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü. İGDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.
Çökme nedeniyle bölgedeki doğalgaz hattı zarar gördü. Alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.