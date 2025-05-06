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Teklif TBMM'ye sunuldu: 'Staj süreleri emeklilikten sayılsın' talebi
Teklif TBMM'ye sunuldu: 'Staj süreleri emeklilikten sayılsın' talebi
Sputnik Türkiye
Çıraklık ya da staj süreleri emekli olurken prim ödenmediği için dikkate alınmıyor. Bunun değiştirilmesine yönelik teklif Meclis'e sunuldu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T16:40+0300
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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren staj ya da çıraklık döneminin emeklilik tarihini etkilemesine ilişkin çalışma Meclis'e geldi.Stajda prim ödenmediği için sayılmıyor: Değişecek mi?Lise döneminde staj yapan kişilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekliliği ilgilendiren prim ödenmediği için SGK başlangıç tarihi olarak staj süresi sayılmıyor.Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bu durumun değiştirilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.Teklifte, staj süresinin emeklilik için belirleyici tarih olması gerektiği vurgunlandı.Kanun teklifi ne diyor?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre açıklamada şu bilgiler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kamuda-gecici-isci-aliminda-yeni-donem-6-ay-oncesine-kadar-sigortasiz-olmak-sarti-aranabilir-1095954547.html
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çalışma, emekli, stajyer
çalışma, emekli, stajyer

Teklif TBMM'ye sunuldu: 'Staj süreleri emeklilikten sayılsın' talebi

16:40 06.05.2025
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Çıraklık ya da staj süreleri emekli olurken prim ödenmediği için dikkate alınmıyor. Bunun değiştirilmesine yönelik teklif Meclis'e sunuldu.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren staj ya da çıraklık döneminin emeklilik tarihini etkilemesine ilişkin çalışma Meclis'e geldi.

Stajda prim ödenmediği için sayılmıyor: Değişecek mi?

Lise döneminde staj yapan kişilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekliliği ilgilendiren prim ödenmediği için SGK başlangıç tarihi olarak staj süresi sayılmıyor.

Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bu durumun değiştirilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Teklifte, staj süresinin emeklilik için belirleyici tarih olması gerektiği vurgunlandı.

Kanun teklifi ne diyor?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir"
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