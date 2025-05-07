https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/lukasenko-bati-ustunluk-hastaligindan-muzdarip-1095997176.html

Lukaşenko: Batı üstünlük hastalığından muzdarip

Lukaşenko: Batı üstünlük hastalığından muzdarip

Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın üstünlük hastalığından tedavi edilemez biçimde muzdarip olduğunu söyledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T04:22+0300

2025-05-07T04:22+0300

2025-05-07T04:22+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

batı

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Minsk’te, Sovyet halkının Büyük Vatan Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümüne adanan törensel toplantıda konuşan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Büyük Vatan Savaşı, kendi üstünlüğü hastalığından muzdarip olan Batı'nın Slav dünyasını ilk istilası olmaktan çok uzaktır" dedi.Lukaşenko, yüzyıllar boyunca dini ve ideolojik farklılıklar bahanesiyle Batı’nın, zengin kaynaklara sahip geniş toprakları 'özgürleştirmek' amacıyla Belarus'a geldiğini ve bu toprakları Slav halkından arındırarak kendi halklarına kazandırmak istediğini vurgulayarak, "Bizi bir koloni olarak bile görmediler. Bu bir soykırımdı. Soğukkanlı ve alaycı bir soykırım" ifadelerini kullandı.Birleşik Batı Avrupa'nın doğuya yaptığı son saldırının tarihte bilinen tüm savaşlardan daha acımasız olduğunu belirten Lukaşenko, halkın direnişinin boyutunun düşmanı şoka uğrattığını söyledi. Konuşmasının devamında Lukaşenko, "Belarus telafisi mümkün olmayan kayıplar verdi. Ancak biz hatırlıyoruz: Kahramanlarımız, biz gelecek nesiller kayıpların acısını ve yasını hiç yaşamayalım diye hayatlarını feda ettiler. Onlar gittiler ki biz doğabilelim, biz yaşayabilelim" dedi.Lukaşenko sözlerini şöyle tamamladı:

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aleksandr lukaşenko, belarus, batı