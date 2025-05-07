https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/kremlinden-hindistan-ve-pakistana-uzlasma-cagrisi-1096030456.html
Kremlin’den Hindistan ve Pakistan'a uzlaşma çağrısı
Kremlin’den Hindistan ve Pakistan'a uzlaşma çağrısı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Hindistan ve Pakistan'a ihtilafı çözme çağrısında bulunduğunu belirtti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T15:46+0300
2025-05-07T15:46+0300
2025-05-07T15:46+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasına ilişkin yorumunda iki ülke arasındaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın tarafları itidalli olma ve ihtilafı çözme çağrısında bulunduğunu ifade etti.Peskov, “Elbette bu durum çok endişe verici ve biz, her iki tarafı da itidalli olmaya ve tüm anlaşmazlıkların çözümü için mümkün olduğunca hızlı bir biçimde müzakere içerikli yöntemlere geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.Hindistan'ın Jammu ve Keşmir bölgesinde yer alan Pahalgam’da meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmıştı.Saldırıyı düzenleyenlerin ‘Pakistan'dan geldiğini’ belirten Hindistan, ‘İndus Suları Anlaşması’nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, ‘İndus Suları Anlaşması’nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hindistan-ile-pakistan-arasinda-sicak-saatler-8-kisi-yasamini-yitirdi-1095998218.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, pakistan, uzlaşma, çağrı, haberler, yeni delhi, i̇slamabad
rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, pakistan, uzlaşma, çağrı, haberler, yeni delhi, i̇slamabad
Kremlin’den Hindistan ve Pakistan'a uzlaşma çağrısı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Hindistan ve Pakistan'a ihtilafı çözme çağrısında bulunduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasına ilişkin yorumunda iki ülke arasındaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın tarafları itidalli olma ve ihtilafı çözme çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Peskov, “Elbette bu durum çok endişe verici ve biz, her iki tarafı da itidalli olmaya ve tüm anlaşmazlıkların çözümü için mümkün olduğunca hızlı bir biçimde müzakere içerikli yöntemlere geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
Hindistan'ın Jammu ve Keşmir bölgesinde yer alan Pahalgam’da meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin ‘Pakistan'dan geldiğini’ belirten Hindistan, ‘İndus Suları Anlaşması’nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, ‘İndus Suları Anlaşması’nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.