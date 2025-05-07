https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/kolombiyada-evli-bir-ciftin-kulotundan-6-maymun-cikti-kacakci-cift-tutuklandi-1096039010.html

Kolombiya'da evli bir çiftin külotundan 6 maymun çıktı: Kaçakçı çift gözaltına alındı

Kolombiya'da evli bir çiftin külotundan 6 maymun çıktı: Kaçakçı çift gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kolombiya'nın Jose Cordova Havaalanı'nda, iç çamaşırlarına gizlenmiş altı yavru maymunla kaçmaya çalışan bir çift güvenlik görevlilerince yakalandı. Nesli... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T19:24+0300

2025-05-07T19:24+0300

2025-05-07T19:33+0300

dünya

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havalimanı

i̇ç çamaşırı

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hayvan hakları

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Kolombiya'da iç çamaşırlarına saklanan 6 yavru maymunla kaçmaya çalışan kaçakçılar yakalandı.Kolombiya’nın Rionegro kentindeki Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanı’nda, altı yavru maymunu iç çamaşırlarına gizleyerek yurtdışına kaçırmaya çalışan bir çift güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çevre koruma kuruluşu Cornare tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalananlar iki beyaz omuzlu kapuçin maymunu ve dört pamuk tepeli maymunu bez torbalara, ardından da iç çamaşırlarına yerleştirerek ülke dışına çıkarmaya çalıştı.Ele geçirilen yavru maymunların en fazla iki aylık olduğu, ciddi şekilde susuz ve yetersiz beslenmiş halde bulundukları bildirildi. Hayvanlardan ikisinin sağlık durumu iyiye giderken, diğer dördünün kritik olduğu belirtildi. Maymunlar, doğrudan Cornare tarafından veteriner kontrolüne alındı. Yapılan ilk muayenelerde hayvanların vücutlarında lezyonlar ve yüksek düzeyde stres tespit edildi.Kimliği açıklanmayan çiftin Kolombiyalı olmadığı belirtilirken, hayvanlara eziyet etmek ve doğal kaynakların yasa dışı sömürüsü suçlamalarıyla haklarında yasal işlem başlatıldı.

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