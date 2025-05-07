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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/kolombiyada-evli-bir-ciftin-kulotundan-6-maymun-cikti-kacakci-cift-tutuklandi-1096039010.html
Kolombiya'da evli bir çiftin külotundan 6 maymun çıktı: Kaçakçı çift gözaltına alındı
Kolombiya'da evli bir çiftin külotundan 6 maymun çıktı: Kaçakçı çift gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kolombiya'nın Jose Cordova Havaalanı'nda, iç çamaşırlarına gizlenmiş altı yavru maymunla kaçmaya çalışan bir çift güvenlik görevlilerince yakalandı. Nesli... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T19:24+0300
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hayvan hakları
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Kolombiya'da iç çamaşırlarına saklanan 6 yavru maymunla kaçmaya çalışan kaçakçılar yakalandı.Kolombiya’nın Rionegro kentindeki Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanı’nda, altı yavru maymunu iç çamaşırlarına gizleyerek yurtdışına kaçırmaya çalışan bir çift güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çevre koruma kuruluşu Cornare tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalananlar iki beyaz omuzlu kapuçin maymunu ve dört pamuk tepeli maymunu bez torbalara, ardından da iç çamaşırlarına yerleştirerek ülke dışına çıkarmaya çalıştı.Ele geçirilen yavru maymunların en fazla iki aylık olduğu, ciddi şekilde susuz ve yetersiz beslenmiş halde bulundukları bildirildi. Hayvanlardan ikisinin sağlık durumu iyiye giderken, diğer dördünün kritik olduğu belirtildi. Maymunlar, doğrudan Cornare tarafından veteriner kontrolüne alındı. Yapılan ilk muayenelerde hayvanların vücutlarında lezyonlar ve yüksek düzeyde stres tespit edildi.Kimliği açıklanmayan çiftin Kolombiyalı olmadığı belirtilirken, hayvanlara eziyet etmek ve doğal kaynakların yasa dışı sömürüsü suçlamalarıyla haklarında yasal işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/antalyada-koliden-cikan-maymun-yavrusu-fistik-yasam-parkinin-maskotu-oldu-1092242480.html
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maymun, havalimanı, i̇ç çamaşırı, külot, polis, yavru, hayvan, hayvan hakları, pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, kolombiya, kolombiya göçmenlik bürosu
maymun, havalimanı, i̇ç çamaşırı, külot, polis, yavru, hayvan, hayvan hakları, pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, kolombiya, kolombiya göçmenlik bürosu

Kolombiya'da evli bir çiftin külotundan 6 maymun çıktı: Kaçakçı çift gözaltına alındı

19:24 07.05.2025 (güncellendi: 19:33 07.05.2025)
© AA / Bodrum BelediyesiMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Bodrum Belediyesi
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Kolombiya'nın Jose Cordova Havaalanı'nda, iç çamaşırlarına gizlenmiş altı yavru maymunla kaçmaya çalışan bir çift güvenlik görevlilerince yakalandı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki maymunların bitkin ve susuz halde bulunduğu, dördünün durumunun kritik olduğu açıklandı. Kaçakçılar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Kolombiya'da iç çamaşırlarına saklanan 6 yavru maymunla kaçmaya çalışan kaçakçılar yakalandı.
Kolombiya’nın Rionegro kentindeki Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanı’nda, altı yavru maymunu iç çamaşırlarına gizleyerek yurtdışına kaçırmaya çalışan bir çift güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çevre koruma kuruluşu Cornare tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalananlar iki beyaz omuzlu kapuçin maymunu ve dört pamuk tepeli maymunu bez torbalara, ardından da iç çamaşırlarına yerleştirerek ülke dışına çıkarmaya çalıştı.
Ele geçirilen yavru maymunların en fazla iki aylık olduğu, ciddi şekilde susuz ve yetersiz beslenmiş halde bulundukları bildirildi. Hayvanlardan ikisinin sağlık durumu iyiye giderken, diğer dördünün kritik olduğu belirtildi. Maymunlar, doğrudan Cornare tarafından veteriner kontrolüne alındı. Yapılan ilk muayenelerde hayvanların vücutlarında lezyonlar ve yüksek düzeyde stres tespit edildi.
Kimliği açıklanmayan çiftin Kolombiyalı olmadığı belirtilirken, hayvanlara eziyet etmek ve doğal kaynakların yasa dışı sömürüsü suçlamalarıyla haklarında yasal işlem başlatıldı.
Gorilin ardından bu kez yavru maymun: Koliyi açınca delikten bakan maymunlar karşılaştılar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
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1 Ocak, 13:13
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