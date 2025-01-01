https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/antalyada-koliden-cikan-maymun-yavrusu-fistik-yasam-parkinin-maskotu-oldu-1092242480.html
Antalya'da koliden çıkan maymun yavrusu Fıstık, yaşam parkının maskotu oldu
Antalya'da koliden çıkan maymun yavrusu Fıstık, yaşam parkının maskotu oldu
Sputnik Türkiye
Antalya'da otobüs terminalinde kolinin içerisinde bulunan maymun yavrusu, yaşam parkının maskotu oldu. Fıstık adı verilen maymun, büyük ilgi görüyor. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T13:13+0300
2025-01-01T13:13+0300
2025-01-01T13:13+0300
yaşam
antalya
maymun
rhesus türü maymun
fıstık
antalya doğal yaşam parkı
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Ankara'dan bir koli içerisinde Antalya'ya gönderilen ve otobüs terminalindeki kontrollerde fark edilen "Rhesus" türü maymun yavrusu 'Fıstık, yerleştirildiği doğal yaşam parkının maskotu haline geldi. Henüz 3-4 aylık olan dişi maymun, özel bir bölümde bakılıyor. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi. Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı. Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.Ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyorSebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.Çocuklar, oynaması için pelüş oyuncak getiriyorAntalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi. Fıstık'ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti. Maymunun bulunduğu bölümün ziyaretçiler tarafından uzaktan görülebildiğini ifade eden Arsun, "Ona rağmen ziyaretçiler görmek için çaba gösteriyor. Çocuklar oynaması için yanlarında pelüş oyuncaklar getiriyor. Biz de odasına koyuyoruz. Bazen oyuncakların üzerinde yatıyor, sarılıyor." diye konuştu.Muko'nun annelik yapması bekleniyorArsun, rehabilitasyon sürecinin ardından "Muko" isimli maymunun "Fıstık"ı sahiplenerek ona anne şefkatiyle yaklaşacağına inandığını belirterek, "Bu maymunumuz daha önce de bu şekilde el konulan iki yavruya annelik yapmıştı. 'Fıstık'ı da şefkat göstererek büyütecektir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ankaradan-antalyaya-gonderiler-koliden-maymun-cikti-1092070305.html
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antalya, maymun, rhesus türü maymun, fıstık, antalya doğal yaşam parkı
antalya, maymun, rhesus türü maymun, fıstık, antalya doğal yaşam parkı
Antalya'da koliden çıkan maymun yavrusu Fıstık, yaşam parkının maskotu oldu
Antalya'da otobüs terminalinde kolinin içerisinde bulunan maymun yavrusu, yaşam parkının maskotu oldu. Fıstık adı verilen maymun, büyük ilgi görüyor.
Ankara'dan bir koli içerisinde Antalya'ya gönderilen ve otobüs terminalindeki kontrollerde fark edilen "Rhesus" türü maymun yavrusu 'Fıstık, yerleştirildiği doğal yaşam parkının maskotu haline geldi. Henüz 3-4 aylık olan dişi maymun, özel bir bölümde bakılıyor.
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi. Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı. Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.
Ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor
Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.
Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.
Çocuklar, oynaması için pelüş oyuncak getiriyor
Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.
Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi.
Fıstık'ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti. Maymunun bulunduğu bölümün ziyaretçiler tarafından uzaktan görülebildiğini ifade eden Arsun, "Ona rağmen ziyaretçiler görmek için çaba gösteriyor. Çocuklar oynaması için yanlarında pelüş oyuncaklar getiriyor. Biz de odasına koyuyoruz. Bazen oyuncakların üzerinde yatıyor, sarılıyor." diye konuştu.
Muko'nun annelik yapması bekleniyor
Arsun, rehabilitasyon sürecinin ardından "Muko" isimli maymunun "Fıstık"ı sahiplenerek ona anne şefkatiyle yaklaşacağına inandığını belirterek, "Bu maymunumuz daha önce de bu şekilde el konulan iki yavruya annelik yapmıştı. 'Fıstık'ı da şefkat göstererek büyütecektir." ifadelerini kullandı.