https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ituden-korkutan-deprem-raporu-istanbuldaki-depremde-enerjinin-sadece-yuzde-12si-bosaldi-yuzde-88i-1096011013.html

İTÜ'den korkutan 'deprem raporu': İstanbul'daki depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı, yüzde 88'i bekliyor

İTÜ'den korkutan 'deprem raporu': İstanbul'daki depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı, yüzde 88'i bekliyor

Sputnik Türkiye

İTÜ akademisyenlerince hazırlanan ön rapor, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ve artçı sarsıntıların 1766'dan beri biriken enerjinin sadece yüzde... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T11:47+0300

2025-05-07T11:47+0300

2025-05-07T11:47+0300

türki̇ye

cenk yaltırak

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

i̇stanbul

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ön rapora göre, bölgede biriken enerjinin sadece yüzde 12'sini boşaldı, 1766'dan beri biriken enerjinin yüzde 88'i ise hala duruyor. 'Fayın büyük kısmı yerinde duruyor' diyen Prof. Dr. Cem Yaltırak, "Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Halbuki aynı bölgede 3,7 metrelik bir gerilim birikmiş durumda. Bu, büyük depremin habercisi değil ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış." dedi. Prof. Dr. Yaltırak, "İnsanlar gerçekleri konuşanlara değil, kendilerini rahatlatanlara inanıyor ama gerçek şu ki doğanın keyfi yok' ifadelerini kullandı. İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral koordinasyonunda, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin'in yer aldığı Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu tarafından "23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 - 26 km Silivri Güneyi)" başlıklı ön rapor hazırlandı. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyorArdışık deprem uyarısıYaltırak, tarihsel örneklerden yola çıkarak çoklu kırılmaların giderek daha anlaşılır hale geldiğini anlatarak, "1999 İzmit depremi örneğinde olduğu gibi tek bir deprem değil, üç ayrı fayın aynı anda kırılmasıyla oluşan bir dizi deprem yaşadık. İlk büyüklük ölçümleri 7,4'tü ama moment hesapları 7,5'i buldu. Üstelik o gün Düzce kırılmadı, o da bir ay sonra kırıldı. Eğer aynı gün kırılmış olsaydı, bugün yaşadığımız yıkım çok daha büyük olurdu." diye konuştu. Bu tür ardışık kırılmaların Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de görüldüğünü aktaran Yaltırak, Anadolu'da büyük depremlerin tekil değil, zincirleme olduğunu, bunun da depremin büyüklüğünü artırdığını, yani farklı segmentlerin arka arkaya kırıldığı bir senaryonun "en kötü senaryo" olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Kendimi uydurmadıkProf. Dr. Yaltırak, Marmara için sıkça anılan 7,8 büyüklüğündeki deprem senaryosunun korku yaratmak amacıyla değil, gerçek mühendislik hesabıyla ortaya konulduğuna dikkati çekti. 7,8 büyüklüğündeki depremi kendilerinin uydurmadığını vurgulayan Yaltırak, "Bu sayı, bilimsel olarak yapılmış doktora çalışmalarıyla, moment hesaplarıyla, fay uzunluklarıyla hesaplandı. Yani bu rakamın arkasında ciddi bir akademik emek, yüzlerce uzmanın çalışması var. Mühendis olarak görevimiz, toplumun karşı karşıya kalabileceği en büyük riski tanımlamaktır." dedi. Depreme karşı önlem almanın önemine işaret eden Yaltırak "Bir kova düşünün, dört gözlü. Bu kovanın içi doluysa, dört parça da bir anda boşalabilir. Ya hepsi boşalırsa, biz ona göre önlem almazsak ne olur? Bir segment kırılırsa 7,1 olur, diğeri de kırılırsa 7,4, üçü kırılırsa 7,6, dördü kırılırsa 7,8. Eğer siz 7,1'e göre şehirlerinizi tasarlarsanız, 7,8 olursa ölürsünüz ama 7,8'e göre hazırlarsanız, 7,1 olursa bir şey olmaz. Bu kadar basit. Toplumun bunu anlaması lazım." şeklinde konuştu. İnsanlar gerçeği konuşanlara değil kendilerini rahatlatanlara inanıyorToplumun depremlerle ilgili yanlış algılarla hareket ettiğine değinen Yaltırak, kendilerinin doğru bilgiyi sunmaya çalıştığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: '3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldı'İstanbul'da yaşanan depremle ilgili rapora göre, ana şokun yaklaşık 20x12 kilometrelik bir alanda 30 santimetrelik yer değiştirmeyle meydana geldiği belirlendi. Ulusal ve uluslararası gözlem kuruluşları, depremin sağ yanal doğrultulu faylanma karakteri taşıdığını bildirdi.Akademisyenlerin hazırladığı ön raporda, depremin ivme değerine ilişkin bulgulara da yer verildi. Depremin hissedildiği Marmara Bölgesi'ndeki tüm il ve ilçelerin yer aldığı tabloda, en yüksek ivme değeri İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. Küçükçekmece'yi, Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar takip etti. Deprem merkezinden 200 kilometre yarıçaplı alanda ölçülen en yüksek yer ivmesi, merkez üssüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İstanbul Küçükçekmece'de kuzey-güney yönünde 0,2 g olarak kaydedildi. Diğer yüksek ivme değerleri ise Sazlıbosna Barajı'nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0,1 g ve Arnavutköy'de 0,1 g ölçüldü.Kumburgaz Fayı'na ilişkin analizlerde, 1766'dan bu yana bölgede biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığına vurgu yapıldı. Ön raporda, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde dar bir alanla sınırlı kaldığı, buna karşılık gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı tespitine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html

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cenk yaltırak, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), i̇stanbul, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi