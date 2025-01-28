https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/italya-basbakani-meloni-ve-kabinesi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093145394.html
İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesi hakkında soruşturma başlatıldı
İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki isimlerden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sekreteri hakkında İtalyan savcılar, tarafından... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T21:31+0300
2025-01-28T21:31+0300
2025-01-28T22:04+0300
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giorgia meloni
soruşturma
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş suçlusu Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.İtalyan savcılar tarafından Meloni ve kabinesindeki Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında adli soruşturma açıldı.'Şantaja boyun eğmeyeceğim'İtalya Başbakanı Meloni, bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirterek, "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumpin-ilk-beyaz-saray-misafiri-belli-oldu-trump-netanyahu-ile-gorusecek-1093145672.html
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giorgia meloni, soruşturma, son dakika
giorgia meloni, soruşturma, son dakika
İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesi hakkında soruşturma başlatıldı
21:31 28.01.2025 (güncellendi: 22:04 28.01.2025)
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki isimlerden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sekreteri hakkında İtalyan savcılar, tarafından adli soruşturma açıldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş suçlusu Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İtalyan savcılar tarafından Meloni ve kabinesindeki Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında adli soruşturma açıldı.
'Şantaja boyun eğmeyeceğim'
İtalya Başbakanı Meloni, bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirterek, "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" açıklamasını yaptı.