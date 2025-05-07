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İstanbul depremi etkiledi: Bebek’teki köşk için beklenen ilgi gelmedi, satış iptal edildi
İstanbul depremi etkiledi: Bebek’teki köşk için beklenen ilgi gelmedi, satış iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Bebek’teki deniz manzaralı köşk, iki ev ve garajdan oluşan toplam 3.091 metrekarelik gayrimenkul, 950 milyon TL artı KDV’ye satışa çıkarılmıştı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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Koza Altın, İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Bebek’te, yaklaşık 950 milyon TL değer biçilen lüks köşk, iki ev ve garajdan oluşan prestijli gayrimenkulün satışını iptal etti. Satış kararının iptali, 23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası talebin düşük kalmasıyla ilişkilendirildi.3.091 metrekarelik dev mülkİhale ile satılması planlanan taşınmaz, toplamda 3.091 metrekare alanı kapsıyor. Ana yapı olan köşk, 236 metrekare büyüklüğünde. Diğer iki yapı ve garaj kısmı ise 69 metrekarelik alana sahip. Mülkün ana giriş kapısı sahil yoluna sıfır konumda yer alırken, çevresi yoğun bitki örtüsüyle kaplı, bu da dışarıdan görünürlüğü sınırlıyor.Eşsiz konum ve deniz erişimiSahil yoluna cepheli olan köşkün önüne tekne bağlanabiliyor. Bu özelliğiyle deniz ulaşımı açısından avantaj sağlayan mülke, tekneyle bir dakikadan kısa sürede ulaşmak mümkün. Mülkün çevresinde sahil yoluna bakan apartmanlar ve arkasında bir ormanlık alan bulunuyor.Koza Altın’dan KAP açıklamasıKoza Altın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 Mart 2025’te duyurulan satış ihalesinin 23 Nisan 2025’teki deprem nedeniyle oluşan talep yetersizliği sebebiyle iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi’ndeki taşınmazın ihaleyle satılmasının planlandığı, ancak piyasa koşullarının uygun olmaması nedeniyle işlemin geri çekildiği belirtildi.
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bebek, satış, i̇stanbul depremi
bebek, satış, i̇stanbul depremi

İstanbul depremi etkiledi: Bebek’teki köşk için beklenen ilgi gelmedi, satış iptal edildi

09:30 07.05.2025
© AA / Oğuz YeterKoza-İpek Holding'e ait Beyaz Köşk
Koza-İpek Holding'e ait Beyaz Köşk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Oğuz Yeter
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İstanbul Bebek’teki deniz manzaralı köşk, iki ev ve garajdan oluşan toplam 3.091 metrekarelik gayrimenkul, 950 milyon TL artı KDV’ye satışa çıkarılmıştı. Ancak, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan deprem sonrası talep gelmemesi nedeniyle satış iptal edildi.
Koza Altın, İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Bebek’te, yaklaşık 950 milyon TL değer biçilen lüks köşk, iki ev ve garajdan oluşan prestijli gayrimenkulün satışını iptal etti. Satış kararının iptali, 23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası talebin düşük kalmasıyla ilişkilendirildi.

3.091 metrekarelik dev mülk

İhale ile satılması planlanan taşınmaz, toplamda 3.091 metrekare alanı kapsıyor. Ana yapı olan köşk, 236 metrekare büyüklüğünde. Diğer iki yapı ve garaj kısmı ise 69 metrekarelik alana sahip. Mülkün ana giriş kapısı sahil yoluna sıfır konumda yer alırken, çevresi yoğun bitki örtüsüyle kaplı, bu da dışarıdan görünürlüğü sınırlıyor.

Eşsiz konum ve deniz erişimi

Sahil yoluna cepheli olan köşkün önüne tekne bağlanabiliyor. Bu özelliğiyle deniz ulaşımı açısından avantaj sağlayan mülke, tekneyle bir dakikadan kısa sürede ulaşmak mümkün. Mülkün çevresinde sahil yoluna bakan apartmanlar ve arkasında bir ormanlık alan bulunuyor.

Koza Altın’dan KAP açıklaması

Koza Altın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 Mart 2025’te duyurulan satış ihalesinin 23 Nisan 2025’teki deprem nedeniyle oluşan talep yetersizliği sebebiyle iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi’ndeki taşınmazın ihaleyle satılmasının planlandığı, ancak piyasa koşullarının uygun olmaması nedeniyle işlemin geri çekildiği belirtildi.
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