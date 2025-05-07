https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ilker-canikligil-yurt-disi-cikis-yasagi-ve-imza-yukumlulugu-sartiyla-tahliye-edildi-1096007796.html

İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi

İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İlker Canikligil

2025-05-07T11:02+0300

2025-05-07T11:02+0300

2025-05-07T11:09+0300

türki̇ye

i̇lker canikligil

tutuklama

tahliye

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İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.İlker Canikligil neden tutuklanmıştı?İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Canikligil, 26 Mart'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ilker-canikligil-tutuklandi-1094893630.html

türki̇ye

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i̇lker canikligil, i̇lker canikligil tahliye, i̇lker canikligil tahliye mi oldu