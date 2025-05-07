https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ilker-canikligil-yurt-disi-cikis-yasagi-ve-imza-yukumlulugu-sartiyla-tahliye-edildi-1096007796.html
İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi
İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İlker Canikligil
2025-05-07T11:02+0300
2025-05-07T11:02+0300
2025-05-07T11:09+0300
türki̇ye
i̇lker canikligil
tutuklama
tahliye
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İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.İlker Canikligil neden tutuklanmıştı?İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Canikligil, 26 Mart'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ilker-canikligil-tutuklandi-1094893630.html
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i̇lker canikligil, i̇lker canikligil tahliye, i̇lker canikligil tahliye mi oldu
i̇lker canikligil, i̇lker canikligil tahliye, i̇lker canikligil tahliye mi oldu
İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi
11:02 07.05.2025 (güncellendi: 11:09 07.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.
İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.
İlker Canikligil neden tutuklanmıştı?
İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı.
Canikligil, 26 Mart'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından tutuklanmıştı.