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İlker Canikligil tutuklandı
İlker Canikligil tutuklandı
Sputnik Türkiye
İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Canikligil... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattığı yönetmen İlker Canikligil tutuklandı.Savcılık, Canikligil'in paylaşımlarıyla 'belirli bir kesimi aşağılayarak hedef gösterdiğini ve şiddeti teşvik ettiğini' belirterek kuvvetli suç şüphesi olduğunu vurguladı. Daha önce gözaltına alınan Canikligil, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İlker Canikligil kimdir?İlker Canikligil, Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında üç kısa film çeken Canikligil, mezuniyet sonrası reklam sektörüne yöneldi. 1999'dan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema dersleri verdi. 2006'dan bu yana reklam yönetmenliği yapan Canikligil, 2014-2019 arasında İstanbul Film Akademi'de eğitmenlik yaptı. 2019'dan beri internet platformunda içerik üretmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ilker-canikligil-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1094892447.html
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i̇lker canikligil, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı
i̇lker canikligil, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı

İlker Canikligil tutuklandı

19:35 26.03.2025 (güncellendi: 21:05 26.03.2025)
© Fotoğraf : İlker Canikligil Xİlker Canikligil
İlker Canikligil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© Fotoğraf : İlker Canikligil X
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İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattığı yönetmen İlker Canikligil tutuklandı.
Savcılık, Canikligil'in paylaşımlarıyla 'belirli bir kesimi aşağılayarak hedef gösterdiğini ve şiddeti teşvik ettiğini' belirterek kuvvetli suç şüphesi olduğunu vurguladı. Daha önce gözaltına alınan Canikligil, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlker Canikligil kimdir?

İlker Canikligil, Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında üç kısa film çeken Canikligil, mezuniyet sonrası reklam sektörüne yöneldi. 1999'dan itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema dersleri verdi. 2006'dan bu yana reklam yönetmenliği yapan Canikligil, 2014-2019 arasında İstanbul Film Akademi'de eğitmenlik yaptı. 2019'dan beri internet platformunda içerik üretmeye başladı.
İlker Canikligil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
TÜRKİYE
İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
18:33
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