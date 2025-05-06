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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Selçuk Tengioğlu'nun Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarı hakkında açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Selçuk Tengioğlu'nun Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarı hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel'e fiziksel saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast gerçekleştirileceği yönündeki ihbarıyla ilgili İstanbul... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T23:23+0300
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selçuk tengioğlu
emniyet müdürlüğü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir suikast düzenleneceğine dair bir ihbar yapıldığı yönündeki sözleri sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu.Emniyetin yazılı açıklamasında, 'bugün bir siyasi parti liderinin, bir belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialarıyla ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatıldığı' ifadeleri yer aldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Görüşülen belediye yetkililerinin, herhangi bir yasal müracaatları olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşme yapacağını bildirdiği aktarılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
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selçuk tengioğlu, emniyet müdürlüğü, ekrem i̇mamoğlu
selçuk tengioğlu, emniyet müdürlüğü, ekrem i̇mamoğlu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Selçuk Tengioğlu'nun Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarı hakkında açıklama

23:23 06.05.2025
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
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CHP lideri Özel'e fiziksel saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast gerçekleştirileceği yönündeki ihbarıyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi. Açıklamada Tengioğlu'nun, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir suikast düzenleneceğine dair bir ihbar yapıldığı yönündeki sözleri sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu.
Emniyetin yazılı açıklamasında, 'bugün bir siyasi parti liderinin, bir belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialarıyla ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatıldığı' ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir. Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004'te 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020'de şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede, adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir."
Görüşülen belediye yetkililerinin, herhangi bir yasal müracaatları olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşme yapacağını bildirdiği aktarılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
''Söz konusu ihbar usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır."
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