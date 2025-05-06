İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Selçuk Tengioğlu'nun Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarı hakkında açıklama

"Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir. Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004'te 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020'de şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede, adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir."