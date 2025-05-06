Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumun İsrail’in pervasız saldırganlığına sessiz kalmaması küresel barışın gereğidir
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
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İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik saldırıları hakkında Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir.
İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.
Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.
Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.
Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.
İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.
Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.
Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.
Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.